Smartwatch-Hammer von Swatch: Diese Uhr soll 10 Jahre Akkulaufzeit bieten

Mit der Tissot T-Touch Connect Solar hat der Schweizer Uhrenhersteller Swatch seine erste Smartwatch vorgestellt. Sie soll vor allem mit einer starken Akkulaufzeit punkten – und das lässt sich Swatch sehr gut bezahlen. Manche Fragen zur Luxus-Smartwatch bleiben aber unbeantwortet.

Tissot T-Touch Connect Solar vorgestellt

Über die Marke Tissot kommt die erste Smartwatch von Swatch auf uns zu, die sich in vielen Bereichen von normalen Smartwatches unterscheidet. Es handelt sich um einen Hybriden aus einer herkömmlichen und einer intelligenten Uhr – wobei die Smartwatch-Funktionen wohl eher hinten angestellt wurden. Auch wenn viele technische Details zur Uhr noch nicht verraten wurden, so lässt sich jetzt schon ein recht gutes Bild von der Tissot T-Touch Connect Solar machen.

Im Mittelpunkt steht der Akku, der sich über eine Solarzelle aufladen lässt. Der Hersteller spricht von einer Laufzeit von einem halben Jahr, trotz dauerhaft eingeschalteter Smart-Funktionen. Wird die Uhr hingegen herkömmlich genutzt, soll sie ganze zehn Jahre durchhalten, ohne auch nur ein einziges Mal separat aufgeladen werden zu müssen. Ermöglicht wird die extrem lange Laufzeit unter anderem dadurch, dass das Display laut Caschys Blog nur einen kleinen Teil der Uhr umfasst. Lediglich im unteren Drittel des Ziffernblatts können Infos wie eingehende Nachrichten angezeigt werden.

Swatch-Smartwatch ohne Android Wear

Beim Betriebssystem hat man sich bewusst gegen Android Wear entschieden und stattdessen auf eine Eigenentwicklung gesetzt. Das „Swiss Autonomous Low Power System“ mit der schönen Abkürzung SwAlps soll namensgebend wenig Energie verbrauchen. Swatch zufolge ist es kompatibel mit Android, iOS und sogar Huaweis kommendem Betriebssystem HarmonyOS. Um eine möglichst lange Akkulaufzeit zu garantieren, wurde allerdings auch viele Funktionen verzichtet, die heute zum Standard bei Smartwatches gehören.

Hier ein erster Trailer zur Tissot T-Touch Connect Solar:

Tissot T-Touch Connect Solar: Wirklich eine Smartwatch?

Ob es sich bei der Tissot T-Touch Connect Solar wirklich um eine echte Smartwatch handelt, dürfte Ansichtssache sein. Ein NFC-Modul ist nicht vorhanden, ebenso wenig wie eine Unterstützung für eSIM. Auch einen Pulsmesser sucht man vergeblich. Da bislang keine genauen technischen Daten zur Uhr veröffentlicht wurden, lässt sich über weitere Features wie GPS oder Bluetooth nur spekulieren.

Swatch will die Tissot T-Touch Connect Solar ab Juni 2020 zumindest in der Schweiz anbieten. Zu einer Veröffentlichung außerhalb des Heimatmarktes hat man sich noch nicht geäußert. In der einfachsten Ausstattung soll die Uhr für 1.000 Schweizer Franken in den Verkauf gehen, umgerechnet sind das derzeit etwa 945 Euro. Damit wäre die Uhr günstiger als die Montblanc Summit 2 Plus, die im April 2020 ab 1.170 Euro verkauft wird.