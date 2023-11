Smartwatch-Sieg bei Stiftung Warentest: Ein Hersteller überstrahlt alle anderen

Apple, Samsung oder doch Garmin? Wer auf der Suche nach einer Smartwatch ist, hat die Qual der Wahl. Die Stiftung Warentest hilft bei der Entscheidung und hat insgesamt 20 Modelle auf Herz und Nieren überprüft. Im Test gibt es viele Überraschungen – und einen Hersteller, der den Vergleich klar für sich entscheidet.

Auch dieses Jahr werden viele Deutsche wohl eine Smartwatch unter dem Weihnachtsbaum finden. Wer andere beschenken oder sich selbst eine Freude machen möchte, kann den aktuellen Vergleich der Stiftung Warentest zu Rate nehmen.

Die Experten haben 13 neue Modelle aus der Saison 2023 getestet und zusammen mit 7 älteren Tests eine Top 20 der besten Smartwatches erstellt. Gewonnen hat: Apple.

Stiftung Warentest: Im Smartwatch-Vergleich dominiert Apple das Feld

Mit der Apple Watch Series 8 belegt der Kult-Hersteller den ersten Platz. Für die Smartwatch vergibt die Stiftung Warentest die Note „Gut (1,6)“. Dicht dahinter folgt die aktuelle Apple Watch Series 9, die mit „Gut (1,7)“ nur geringfügig schlechter abschneidet.

Dass nicht die aktuellste Smartwatch aus Cupertino die Krone erringt, sondern der mehr als ein Jahr alte Vorgänger, ist eine echte Überraschung. Wer glaubt, mit dem Kauf eines Vorjahresmodells viel sparen zu können, muss sich laut Stiftung Warentest aber eines Besseren belehren lassen: „Einen Preisnachlass für ältere Uhren darf man aber nicht erwarten. Die Preise für Smartwatches sind oft erstaunlich stabil.“

Die Plätze 3 (Apple Watch SE) und 4 (Apple Watch Ultra 2) gehen ebenfalls an den US-Konzern. Erst auf Platz 5 kommt mit der Venu 2 Plus von Garmin „Gut (1,7)“ eine Smartwatch, die nicht von Apple stammt.

Überraschend ist das Abschneiden von Samsung. Die aktuelle Galaxy Watch 6 der Südkoreaner wird mit der Note „Gut (1,9)“ zwar alles andere als schlecht bewertet, landet insgesamt aber nur auf dem 12. Platz und damit selbst hinter Smartwatch-Neuling Google. Mit der Note „Gut (1,8)“ konnte sich die Pixel Watch Platz 9 ergattern.

Wir haben uns die Galaxy Watch 6 auch angeschaut:

Samsung Galaxy Watch 6 (und Classic) im Hands-On

Xiaomi Watch S1 Pro ist Preistipp

Wer wenig Geld ausgeben möchte, kann zu einer Smartwatch von Xiaomi greifen: „Günstigste Gute im Test ist die Xiaomi Watch S1 Pro für 275 Euro.“ Die Xiaomi-Uhr ist der Preistipp im Vergleich.

Darüber hinaus können Smartwatch-Käufer an anderer Stelle sparen: der Größe. Kleinere Modelle von Apple Watch, Galaxy Watch und Co. sind in der Regel günstiger. Eine zu große Uhr wirke außerdem unvorteilhaft. Hier sollte eine Größe gewählt werden, die nicht übers Handgelenk hinausragt, empfehlen die Warentester. Sparpotenzial biete sich außerdem bei der Ausstattung. Denn nicht immer seien teurere Modelle mit eigener Mobilfunkverbindung (LTE/5G) auch wirklich nötig.