Die Beliebtheit von Snapchat wächst immer weiter. Mit der App könnt ihr nicht nur öde Textnachrichten verschicken, sondern auch witzige Bilder und Selfies sowie eigene Bilderstories an den Mann und an die Frau bringen. Wie bei allen großen Diensten lässt es sich leider nicht vermeiden, dass es zu Störungen bei Snapchat kommt. Wie ihr überprüfen könnt, ob Snapchat down ist und was man tun kann, wenn die App nicht funktioniert, erfahrt ihr hier.

Update vom 13.10.

Artikel von 13 Uhr:

Aktuell häufen sich die Meldungen über Snapchat-Störungen. Beim Versuch, sich einzuloggen erhält man lediglich einen Hinweis, wonach die „Serververbindung fehlgeschlagen“ sei. Die Störung scheint weltweit aufzutreten. Eine offizielle Stellungnahme zu etwaigen Serverproblemen gibt es bereits bei Twitter:

Man ist sich der Probleme also bewusst und arbeitet an einer Behebung. Aktuell können viele Nutzer keine Nachrichten verschicken oder empfangen. Viele Nutzer machen sich jetzt Sorgen um ihre Flammen. Funktioniert Snapchat bei euch oder heißt es auch auf eurem Smartphone „Snapchat ist down“?

Ursprünglicher Artikel:

Snapchat erfreut sich auch in Deutschland einer stetig wachsenden Beliebtheit. Bei uns findet ihr auch eine Übersicht über Stars, die bei Snapchat vertreten sind. Von Zeit zu Zeit gibt es bei dem noch jungen sozialen Netzwerk immer wieder kleine Störungen, bei denen man z. B. keine Snaps senden kann oder das Laden von Snaps nicht funktioniert. Dabei können sowohl Störungen am Dienst vorliegen und Snapchat down sein, Probleme jedoch auch durch das eigene Smartphone verursacht werden.

Snapchat geht nicht - ist der Dienst down?

Von Zeit zu Zeit kann es vorkommen, dass Snapchat nicht mehr geht oder keine Bilder hochgeladen werden können. Probleme können dabei sowohl mit der Android-Version der App als auch bei Snapchat für iPhone auftreten. Größere Störungen und Probleme werden über den Twitter-Channel SnapchatSupport mitgeteilt. Der Channel trägt einen blauen Haken, es handelt sich daher um Informationen aus erster Hand.

Heißt es bei euch „Snapchat geht nicht mehr“ und liegt keine bekannte Störung vor, solltet ihr folgende Lösungsvorschläge zu Rate ziehen:

Häufig liegt das Problem gar nicht an Snapchat, sondern am eigenen Smartphone . Überprüft, ob euer Gerät über eine Internetverbindung verfügt , indem ihr z. B. eine beliebige Webseite mit der Browser-App ansurft. Lassen sich keine Webseiten öffnen, liegt hier die Ursache dafür, dass man keine Bilder hochladen oder Geschichten von Freunden nicht einsehen kann. Überprüft euer WLAN bzw. das mobile Netz, bevor ihr Snapchat erneut startet.

. Überprüft, ob euer Gerät über , indem ihr z. B. eine beliebige Webseite mit der Browser-App ansurft. Lassen sich keine Webseiten öffnen, liegt hier die Ursache dafür, dass man keine Bilder hochladen oder Geschichten von Freunden nicht einsehen kann. Überprüft euer WLAN bzw. das mobile Netz, bevor ihr Snapchat erneut startet. Oft hilft es auch einfach, das Smartphone neu zu starten , wenn Snapchat nicht funktioniert.

, wenn Snapchat nicht funktioniert. Könnt ihr keine Snaps empfangen oder laden, obwohl die Internetverbindung am Smartphone stabil ist, überprüft über die App-Einstellungen, ob ein neues Update vorliegt. Häufig hilft es auch, im Menü für die „installierten Apps“ die Snapchat-Daten bzw. den App-Cache zu löschen.

Könnt ihr keine Videos aufnehmen oder Geschichten eurer Freunde öffnen, hilft es oft auch, die App zunächst komplett vom Smartphone zu löschen und dann sauber neu zu installieren.

Ist Snapchat down? Server-Status überprüfen

Vielleicht liegt kein Problem an eurer App bzw. eurem Smartphone, sondern direkt beim Anbieter vor. #

Auf der Webseite allestoerungen.de könnt ihr überprüfen, ob Snapchat down ist. Andere Nutzer können hier genauso wie ihr mitteilen, falls Snapchat nicht starten will, abstürzt oder sich keine Bilder hochladen lassen. Probleme werden in einer eigenen Grafik signalisiert.

Je mehr Meldungen zu einem bestimmten Zeitpunkt vorliegen, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Server offline sind und Snapchat down ist. In diesem Fall hilft nicht viel mehr, als geduldig zu sein.

Größere Störungen und Server-Status-Meldungen werden auch direkt über die offizielle Twitter-Seite von Snapchat kommuniziert.

