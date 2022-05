Der kommende Shooter Sniper Elite 5 wird euch auf der PS5 ein ganz besonderes Gaming-Erlebnis bieten, denn das Spiel nutzt eines der besten Features der Konsole auf kreative Art und Weise aus.

In Sniper Elite 5 müsst ihr es im Jahr 1944 mit einem Geheimprojekt der Nazis aufnehmen und könnt, wie ihr es von der Reihe gewohnt seid, jede Menge Slow-Motion-Kills austeilen, um die Welt zu retten. Wenn ihr den Shooter auf der PS5 zockt, könnt ihr euch dabei auf einige Extra-Features freuen, denn das Spiel will die Next-Gen-Funktionen des DualSense-Controllers voll ausnutzen.

Sniper Elite 5 nutzt PS5-Features aus

Jonathan Woodward, Head of Design bei Entwickler-Studio Rebellion, hat in einem Interview erläutert, in welcher Form Sniper Elite 5 die Features vom DualSense-Controller nutzen wird. Der Shooter wird die Adaptive Triggers dafür nutzen, den Abzug verschiedener Waffen unterschiedlich darzustellen. Ebenso könnt ihr beim Zielen über den L2-Button zwischen zwei Ansichten wechseln – über der Schulter oder durch das Zielfernrohr – und das allein durch unterschiedlich starken Druck auf die Trigger-Taste.

Auch beim Nachladen könnt ihr die DualSense-Funktion sinnvoll nutzen, denn der Controller soll euch quasi ein Signal geben, wenn es an der Zeit ist, ein neues Magazin einzulegen. Zusätzlich zu den Trigger-Features wird außerdem die ausgeklügelte Vibration des Controllers genutzt, um euch je nach Situation passendes haptisches Feedback zu geben. (Quelle: GamesRadar)

DualSense: Shooter holt Maximum aus Controller heraus

Die unterschiedlichen Funktionen vom DualSense wurden bislang zwar von mehreren Spielen teilweise genutzt, aber an die fantastische Demonstration von Astro's Playroom ist bisher noch kein Spiel herangekommen. Sniper Elite 5 hat aber nun anscheinend zumindest clevere Verwendungsmöglichkeiten für die Trigger und das haptische Feedback gefunden. Bald könnt ihr euch von der Umsetzung selbst überzeugen – der Shooter erscheint am 26. Mai 2022.

Schaut euch hier den Marksman-Trailer zu Sniper Elite 5 an:

Sniper Elite 5 – Marksman Trailer

