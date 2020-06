Skyrim hat in den letzten Jahren bereits für zahlreiche Modder Modell gestanden, die dabei geholfen haben, das Spiel ordentlich aufzuhübschen. Ein Reddit-Nutzer demonstriert nun, wie wunderschön und fast fotorealistisch Skyrim mit 300 Mods aussehen kann.

Es gibt nicht viele Spiele, für die zu viel gemoddet wird wie für Skyrim. Viele Details und eine groß angelegte Fläche mit Wäldern und Städten bilden dafür auch eine gute Grundlage. Viele Mods haben sich darauf spezialisiert, das Spiel hübscher zu machen sowie HD-Qualität zu erreichen, und mit 300 Mods sieht das Spiel schon fast fotorealistisch aus. Das Video haben wir unten für euch eingebunden.

Auch wir haben ein paar Vorschläge für euch, die das Spiel noch schöner machen.

Skyrim: So wunderschön kann es sein

Reddit-Nutzer 955StarPooper veröffentlichte ein Video und demonstriert darin, welche Transformation Skyrim durchmacht, wenn 300 Mods aktiv sind.

Bei der Verwendung der PC-Version von Skyrim Special Edition nahm 955StarPooper die Hilfe des, in diesem Fall notwendigen, Mod Organiser 2 in Anspruch. Die beiden Hauptkomponenten, auf denen dieses gesamte Projekt aufbaut, sind der Skyrim Script Extender und der ENB-Mod, der einige eingebrannte Filter entfernt und das Aussehen des Spiels verbessert, sodass andere grafische Mods angewendet werden konnten.

In seiner Video-Demonstration verwendet er über 300 verschiedene Mods, von denen die meisten speziell für visuelle Darstellungen bestimmt sind. Um einen Überblick zu bekommen, hat er für euch alle katalogisiert und mit Links versehen, falls ihr den einen oder anderen Mod selbst verwenden möchtet.

Wenn ihr euch das Spiel kaufen möchtet, empfehlen wir euch ein aktuelles Angebot im PlayStation Store. Bis zum 18. Juni 2020 zahlt ihr nur 19,99 Euro statt 59,99 Euro, spart also 66 Prozent. Um zum Angebot zu gelangen, nutzt einfach folgenden Button.

Was sagt ihr zu The Elder Scrolls V: Skyrim mit über 300 Mods? Denkt ihr, das Spiel hätte ein Remaster verdient, um auf diesen Standard zu gelangen? Schreibt uns eure Meinung dazu sehr gerne in die Kommentare.