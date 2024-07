So gut wie Stardew Valley: 5 Alternativen, die euch verzaubern werden

Ihr habt Stardew Valley schon durch und braucht einfach etwas anderes – aber nichts, das zu anders ist? Dann haben wir genau die richtigen Spiele für euch: 5 Alternativen, die Stardew-Valley-Fans ausprobieren müssen.

Ihr möchtet euch die Alternativen kurz und knackig in Videoform ansehen? Dann klickt hier rein:

5 Spiele wie Stardew Valley

5 Spiele wie Stardew Valley

Die gemütliche Farming-Sim Stardew Valley ist ein Mega-Erfolg. Doch was, wenn ihr einmal etwas Abwechslung von eurer heimischen Farm braucht? Wir haben euch fünf Alternativen rausgepickt, die den gleichen Wohlfühlfaktor und ein ähnliches Gewusel wie das Original bieten.

Core Keeper (PC)

Core Keeper: Launch-Trailer zum Earyl Access

Das in einem unterirdischen Areal spielende Core Keeper verkörpert die DNS von Stardew Valley sehr gut. Euch erwartet eine ebenso schöne Pixelgrafik und auch das Schwingen eurer Spitzhacke sowie Farming sind gefragt. Abgerundet wird das Ganze mit spannenden Boss-Kämpfen und jeder Menge Erkundung.

Disney Dreamlight Valley (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)

Disney Dreamlight Valley: Ankündigungs-Trailer

Vom Look her könnte Disney Dreamlight Valley nicht weiter entfernt von Stardew Valley sein. In seinem Wohlfühlfaktor steht es dem Farming-Game aber in nichts nach. Ihr müsst das verwunschene Tal verschönern, verschiedene Aufgaben für die Bewohner absolvieren und auch Farming und Crafting sind mit von der Partie.

Sun Haven (PC)

Sun Haven ist quasi ein Stardew Valley in magischem Gewand. Es wartet viel mehr Fantasy in Form von Drachen, Elfen und weiteren Wesen auf euch. Das süße RPG setzt also noch mehr auf Abenteuer. Dennoch könnt ihr euch eurer mittelalterlichen Farm widmen und diese sogar mit bis zu sieben Freunden betreiben.

Dinkum (PC)

Dinkum: Offizieller Launch-Trailer

Wenn ihr Abwechslung zur gewohnten 2D-Grafik braucht, könnte Dinkum genau euren Geschmack treffen. Dort müsst ihr eure Farm in einem tropischen Inselparadies errichten. Doch hier warten auch mehr Gefahren als in Stardew Valley. Denn Dinkum streut einige Survival-Elemente in die Farming-Simulation ein und sorgt so für mehr Spannung.

Little Witch in the Woods (PC, Xbox One, Xbox Series)

Little Witch in the Woods: Offizieller Launch-Trailer zum Early Access

Hier trifft Stardew Valley auf Harry Potter, denn in Little Witch in the Woods müsst ihr die Ausbildung einer kleinen Hexe absolvieren. Statt euch um eine Farm zu kümmern, müsst ihr hier Tränke brauen, Materialen sammeln und sogar mächtige Zaubersprüche lernen. Zudem warten viele spannende Charaktere auf euch, deren Geschichte ihr kennenlernen könnt und zu denen ihr enge Bindungen aufbauen müsst.

