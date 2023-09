So rettete Stephen King eine der besten Horror-Reihen der 80er

Tanz der Teufel zählt zu den kultigsten Horror-Reihen der 80er Jahre. Doch anfangs hat die Splatter-Filme niemand haben wollen. Glücklicherweise hat sich per Zufall ein legendärer Horror-Autor gefunden, der das Projekt unter seine Fittiche genommen hat.

Glücklicher Zufall auf der Suche nach einem Filmverleiher

1981 versucht sich Regisseur Sam Raimi an der Umsetzung seines ersten Films. Unter dem Originaltitel „Evil Dead“ produziert er den in Deutschland als „Tanz der Teufel“ bekannten Splatter-Klassiker, den heute kaum einer mehr aus dem Genre wegdenken könnte. Allerdings steht er schon bald vor dem Problem, dass er sein Werk wohl nie veröffentlichen kann, da ihm schlicht und ergreifend das Geld für die Publikation fehlt.

Somit klappert er einen Filmverleih nach dem anderen ab, mit der Bitte, seinem Film eine Chance zu geben. Auf dieser Reise begegnet er unter anderem auch dem Verleiher Irvin Shapiro, der seinerzeit bereits heutigen Erfolgs-Regisseuren wie Stanley Kubrick (The Shining) und Martin Scorsese (Shutter Island) bei ihren Amateur-Produktionen geholfen hat. Dieser verspricht ihm, Tanz der Teufel außer Konkurrenz beim internationalen Film-Festival in Cannes zu zeigen.

Stephen King als zweifacher Retter in der Not

Als Tanz der Teufel schließlich seine Premiere in Cannes feiert, sitzt unter anderem der schon damals gefeierte Horror-Autor Stephen King im Publikum und hat laut Raimi während der Premiere mehrfach gebrüllt und geschrien (Quelle: IGN). Aufgrund seiner Begeisterung hat er im Anschluss angeboten, den Film zu verlegen, was Raimi als großer Stephen-King-Fan selbstverständlich bedenkenlos annahm. Des Weiteren hat King eine Rezension im Twilight Zone Magazine geschrieben und Tanz der Teufel in höchsten Tönen gelobt, was der Vermarktung sehr geholfen hat.

Besagte Rezension könnt ihr hier lesen:

Nachdem Raimi schließlich die Fortsetzung des recht gut angekommenen Tanz der Teufel gedreht hat, steht er vor demselben Problem wie zuvor. Wer soll den Film verlegen? Und auch dieses Mal hat sich Stephen King bereiterklärt zu helfen. Er ist mit einem Ex-Mitarbeiter von Raimis Crew in Kontakt gekommen, der ihm erzählt, dass kein Geld für Tanz der Teufel 2 aufgetrieben werden kann, weswegen auch seine Entlassung zustande gekommen ist. King hat daraufhin den Produzenten seines aktuellen Films „Rhea M – Es begann ohne Warnung“ angerufen und ihm gesagt, dass dieser Tanz der Teufel 2 produzieren soll.

Da der zweite Teil ein noch größerer Erfolg geworden ist, produziert Raimis danach auch einen dritten und vierten Teil, die ebenfalls auf sehr viel Zuspruch stoßen. Ob zukünftig noch weitere Sequels folgen, bleibt abzuwarten. Auszuschließen ist es definitiv nicht.

