Nach allen Enthüllungen, die wir bereits von der PS5 erlebt haben, steht eine große noch aus, auf die alle gespannt warten: Wie sieht die Konsole aus? Ein bisschen Geduld müsst ihr wohl noch aufbringen, aber solange könnt ihr die Wunsch-Designs der Community bewundern.

Wie sieht die PS5 denn nun aus?

Diese Frage stellt sich die Konsolen-Community schon seit geraumer Zeit und möchte endlich wissen, wie das Design der PS5 aussehen wird. Nachdem ihr zumindest mit dem Aussehen des DualSense-Controllers besänftigt wurdet, steigt der Drang wieder an, neue Informationen und Details zu erhalten.

Leider können wir euch noch keine offiziellen Bilder zur kommenden Konsole zeigen, aber zur Überbrückung der Wartezeit, haben wir euch in folgender Bilderstrecke interessante Designs der Community vorgestellt. So sähe die PS5 aus, wenn der Entwurf in euren Händen liegen würde:

Bilderstrecke starten (14 Bilder) Design, Aussehen und Bilder der PlayStation 5: So soll die Konsole aussehen

Die Ideen aus der Community sind vor allem eins: kreativ. Einige sind typisch für Sony sehr klassisch gehalten und könnten wirklich so den Weg in den Handel finden, andere sind sehr ausgefallen und grenzen sogar an ein völlig neuartiges Produkt. Vielleicht findet Sony dabei ja auch die eine oder andere Inspiration für die PS6 - die Community wünscht es sich immerhin so.

Welche Version hat euch besonders gefallen? Und glaubt ihr, dass die PS5 schlussendlich wie einer der Vorschläge aussehen wird? Schreibt uns eure Meinung und eure Vorstellung der Konsole doch gerne in die Kommentare.