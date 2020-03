Sonos-Lautsprecher: Audio-Hersteller sieht seinen Fehler endlich ein

Anfang Januar hatte Sonos mit einem echten Shitstorm zu kämpfen. Kunden beschwerten sich über eine neue Verkaufspraxis des Unternehmens – dabei hatte der Audio-Hersteller eigener Ansicht nach nur die besten Absichten. Nun macht Sonos aber doch einen Rückzieher – zur Freude der Kundschaft.

Originalartikel:

Im ersten Moment könnte man meinen, dass es sich um einen schlechten Scherz handelt: Wer den zehn Jahre alten „Sonos Play:5“-Lautsprecher der ersten Generation in den Recycling-Modus versetzt, kann den Lautsprecher nicht mehr verwenden – und das laut Sonos aus gutem Grund.

Bei der Software-Aktualisierung handelt es sich um den sogenannten Recycling-Modus. Dieser sorgt dafür, dass das alte Soundsystem nach dem Ablauf eines 21-tägigen Countdowns nicht mehr in der Sonos-App auffindbar ist. Da der betagte Lautsprecher jedoch keine Bluetooth-Unterstützung bietet, kann er somit nicht mehr kabellos verwendet werden. Zusätzlich werden auch alle persönlichen Daten vom Gerät gelöscht.

Ob auch die Wiedergabe über den eingebauten Klinkenanschluss deaktiviert wird, geht aus der entsprechenden Support-Seite nicht hervor. Da Sonos selbst jedoch empfiehlt, dass man das Gerät im Anschluss beim örtlichen Wertstoffhof für Elektromüll abgeben, sollte man lieber nicht damit rechnen, dass Nutzern diese Funktion erhalten bleibt.

Doch warum sollten Nutzer eines alten Sonos-Lautsprechers dann überhaupt am freiwilligen Trade-Up-Programm teilnehmen? Ganz einfach, Sonos bietet Kunden, die ihr altes Gerät unbrauchbar machen, einen Rabatt von 30 Prozent beim Kauf eines neuen Sonos-Produktes an.

Neben dem Sonos Play:5 (erste Generation) können auch der Sonos Connect und der Sonos Connect:Amp über den Recycling-Modus unbrauchbar gemacht werden. Die Geräte werden nicht automatisch in den Recycling-Modus versetzt, Nutzer müssen den Vorgang aktiv selbst über das Trade-Up-Programm von Sonos einleiten.

Auf Twitter löste Sonos Stratgie zum Ankurbeln der Verkäufe von Neugeräten einen regelrechten Shitstorm aus – und das nicht nur bei den Kunden, sondern auch beim Ökosozialisten @atomicthumbs:

Someone recycled five of these Sonos Play:5 speakers. They’re worth $250 each, used, and these are in good condition. They could easily be reused.

Unfortunately, the person who recycled them put them in recycle mode. pic.twitter.com/TNx2MEOWqu

— ralph waldo cybersyn (@atomicthumbs) 27. Dezember 2019