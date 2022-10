Lautsprecher, Soundbars oder ganze Heimkino- und Entertainment-Sets – bei tink könnt ihr euch jetzt für kurze Zeit geniale Sound-Schnäppchen von Sonos sichern. Wir zeigen euch, welche Deals sich besonders lohnen und wie ihr on top noch extra sparen könnt.

Sonos Facts

Ob für den anstehenden Halloween-Filmabend, Serienbinge oder für satten Bass bei den Lieblingssongs: Wer auf großartigen Sound setzen will, kann das Setup für zuhause jetzt tunen. Sonos überzeugt mit seinem smarten Speaker-System seit vielen Jahren mit herausragender Qualität, einfacher Einrichtung und vor allem einem edlen Design – bis zum 30.10. könnt ihr bei tink jetzt sogar auf diverse Sound-Systeme und Geräte von Sonos sparen.

Darunter beispielsweise das Sonos One SL Arc 5.0 Entertainment Set für reduzierte 979 Euro statt 1.397 Euro. Mit dem Set bekommt ihr eine mächtige Sonos-Arc-Soundbar zusammen mit zwei WLAN-Lautsprechern für 5.0 Surround Sound in eurem Zuhause.

Sonos One SL Arc 5.0 Entertainment Set Statt 1.397 Euro UVP: Sonos One SL Arc 5.0 Entertainment Set mit Soundbar und zwei WLAN-Lautsprechern, Trueplay- und Multiroom-Support sowie Sprachsteuerung via Alexa und Google Assistant. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2022 17:13 Uhr

Für die nötigen Klangerlebnisse sorgen zehn Hoch-, Tief- und Mitteltöner sowie eine Trueplay- (für iOS) und Multiroom-Funktion – ideal für TV, Musik, Filme, Sport oder immersive Gaming-Sessions. Überdies lässt sich die Sonos Arc Soundbar direkt mit Amazon Alexa und Google Assistant per Sprache steuern. Die Sonos One SL Lautsprecher sind wiederum auch mit Apple Airplay 2 kompatibel. Außerdem könnt ihr Bass und Höhen individuell einstellen oder auch laute Geräusche über den Nachtmodus herunterfahren, während gleichzeitig leise Geräusche verstärkt werden.

Sonos Sound-Schnäppchen für kurze Zeit bei tink

Alternativ spart ihr ganze 717 Euro mit dem Sonos Heimkino-Set bei tink. Statt für 2.246 Euro bekommt ihr das Set mit Soundbar, zwei Lautsprechern und schickem Subwoofer für nur noch 1.529 Euro. Der Sonos Sub 3. Generation lässt sich nahtlos in euer Setup einbinden und kann auch zentral via Sonos-App gesteuert werden. Zwei verbaute Force-Cancelling-Treiber sorgen hier für dynamischen Bass. Das Heimkino-Set lohnt sich im Vergleich zum Entertainment-Set für alle, die noch mehr aus ihrem Sound-System herausholen und echtes Kino-Feeling möchten. Mit dem aktuellen tink-Deal macht ihr obendrauf ein geniales Schnäppchen.

Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set Statt 2.246 Euro UVP: Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set mit Soundbar, zwei WLAN-Lautsprechern und Sonos Sub Subwoofer für Kino-Feeling für zuhause. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2022 15:46 Uhr

Weitere Sonos-Angebote im Überblick

Neben den beiden Sets hat tink noch weitere lohnende Bundles und Geräte im Flash Sale. Alle Sonos-Schnäppchen findet ihr direkt auf folgender Angebotsseite und hier im Überblick:

Extra-Sparen bei tink – smarte Heiz-Gadgets jetzt im Sale

Neben den Sonos-Angeboten hat tink aktuell auch einige smarte Gadgets und Geräte im Sale, mit denen ihr euch Heizkosten sparen könnt. Im Rahmen der Energiespartage sichert ihr euch bis zu 45 Prozent Rabatt auf Solar-Panels und smarte Heizkörper-Thermostate von tado, Bosch und weiteren Marken. Alle Deals dazu findet ihr direkt bei tink.