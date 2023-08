Verspätungen gibt es zwar vorrangig bei der Deutschen Bahn, doch auch viele Spiele sind inzwischen davon betroffen – einige sogar mehrmals. Auch PS5-Spieler bleiben nicht verschont, wie ein neuer Geschäftsbericht von Sony enthüllt.

PlayStation 5 Facts

Sony spricht Klartext: First-Party-Spiel aufs nächste Jahr verschoben

Der neue Geschäftsbericht von Sony hält einige interessante Informationen für PS5-Spieler bereit. So wissen wir dank des Dokuments etwa, dass Sony im laufenden Geschäftsjahr stolze 25 Millionen PS5-Konsolen verkaufen will und auch bereit ist, „notwendige Maßnahmen zu ergreifen“, um dieses Ziel zu erreichen.

Ein weiterer Info-Happen, der sich im PDF versteckt, ist die Tatsache, dass Sony intern mindestens ein First-Party-Spiel ins nächste Geschäftsjahr verschoben hat und dadurch die Umsatzprognose etwas nach unten geplant hat:

„Auswirkung von Änderungen der Veröffentlichungstermine für einen Teil der First-Party-Spiele.“ (Quelle: Sony)

Wie viele Spiele von „Änderungen der Veröffentlichungstermine“ betroffen sind und welche Games konkret später erscheinen, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.

Die PS5 ist abwärtskompatibel. Etliche PS4-Spiele könnt ihr auch auf der neuen Konsole zocken – aber nicht alle! Diese Games laufen nicht auf Sonys aktueller Hardware:

Diese PS4-Spiele könnt ihr nicht auf PS5 spielen Abonniere uns

auf YouTube

PS5-Games 2023: Was hat Sony noch in petto?

Tatsächlich sieht das aktuelle exklusive Release-Portfolio von Sony für die PS5 eher mau aus. Am 20. Oktober 2023 erscheint mit Spider-Man 2 noch ein echtes Highlight auf der PlayStation 5 – abseits dessen hat Sony jedoch keine weiteren Exklusivspiele aus eigenem Hause für die nahe Zukunft angekündigt.

Marvel’s Spider-Man 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2023 18:25 Uhr

Gut zu wissen: Das Geschäftsjahr läuft für Sony immer von April bis März. Wenn also von einer Verschiebung ins nächste Geschäftsjahr die Rede ist, erscheinen die betroffenen Spiele frühestens im April 2024.

Entsprechend fragen sich einige Fans auch, welche Spiele von der Verschiebung betroffen sein könnten. Einige spekulieren, dass es die Multiplayer-Auskopplung von The Last of Us getroffen haben könnte. Die letzte offizielle Information zum Online-Spiel liegt inzwischen mehr als ein Jahr zurück (Quelle: spieletipps) – seitdem schweigt Entwickler Naughty Dog zum Projekt. Gut möglich, dass man bislang intern damit rechnete, dass das Spiel in den kommenden Monaten an den Start gehen könnte und das Studio nun Sony doch noch einmal um einen Aufschub gebeten hat.

Dass das exklusive PS5-Portfolio von Sony in den kommenden Monaten eher dürftig ausfällt, dürfe zwar einigen PlayStation-Spielern sauer aufstoßen – letzten Endes ist es aber besser, wenn die Entwickler genug Zeit bekommen, um ihre Spiele zu finalisieren. Denn keiner dürfte daran interessiert sein, dass sich das Cyberpunk-Fiasko noch einmal wiederholt.