Sony bringt neues Shop-System für PS4 und PS5, das längst überfällig ist

Auf der Xbox können Spieler schon seit einer gefühlten Ewigkeit eine Bewertung für Games direkt im Shop angeben, Sony stellte sich bislang jedoch quer. Nun scheint man sich jedoch dazu entschieden zu haben, ebenfalls ein Bewertungssystem in den PlayStation Store zu integrieren.

PS4- und PS5-Spiele bekommen Bewertungssystem im PlayStation Store

Viele Nutzer hatten es sich bereits gewünscht, jetzt scheint Sony endlich eingeknickt zu sein. Wie PushSquare berichtet, wird im PlayStation Store aktuell ein Bewertungs-Feature für PS4- und PS5-Spiele ausgerollt. Spieler können nach dem Kauf eines Games eine 5-Sterne-Bewertung vergeben.

Eine ausführliche Begründung ihrer Bewertung in Textform – wie es sie etwa bei Steam gibt – können Spieler nicht abgeben. Nutzer können lediglich die Sternewertung nutzen. Der Durchschnitt aller Wertungen wird anderen Nutzern dann beim Ansteuern der Produktseite im PlayStation Store angezeigt. Zudem können sich die Nutzer auch die prozentuale Verteilung der abgegebenen Bewertungen nach Sternstufen anzeigen lassen.

Wie das Bewertungssystem im PlayStation Store aussieht, könnt ihr euch in diesem Tweet anschauen:

In Deutschland ist das neue Feature im Shop bislang noch nicht aktiviert – zumindest konnten wir weder auf der Webseite im Browser noch direkt über die PS5 im PlayStation Store die entsprechende Anzeige bei den Spielen entdecken. Gut möglich, dass Sony das neue System erst einmal in anderen Ländern testet. Wahrscheinlich wird die 5-Sterne-Anzeige aber auch in den kommenden Tagen oder Wochen ihren Weg nach Europa finden.

Bewertungssystem ist überfällig

Ein Bewertungssystem im PlayStation Store stand bereits bei vielen PlayStation-Fans ganz oben auf der Wunschliste. Warum Sony so lange mit der Einführung des Systems gewartet hat, ist vielen schleierhaft – schließlich können Xbox-Spieler bereits seit Jahren Bewertungen abgeben.

Wie hilfreich die Bewertungen sind, bleibt abzuwarten. Es ist davon auszugehen, dass das Tool auch für Review-Bombing genutzt wird. Laut PushSquare steht die Bewertungsfunktion jedoch nur Spielern zur Verfügung, die das Spiel auch gekauft, heruntergeladen oder zumindest ihrer Bibliothek hinzugefügt haben. Auch wenn das System nicht perfekt ist, auf diese Weise erhalten die Nutzer zumindest einen groben Anhaltspunkt für die Qualität des Spiels, bevor sie den Kauf abschließen.

Bewertungssystem können wir streichen. Ein paar Punkte muss Sony aber trotzdem noch anpacken:

