Zu früh gefreut: Entgegen älterer Berichte wird Sony offenbar doch keine Alternative zum iPhone 12 Mini anbieten. Die kolportierte Neuauflage der Xperia-Compact-Reihe soll in Wahrheit ein ganz anderes Handy sein. Und das ist nicht die einzige schlechte Nachricht.

Ein handliches Smartphone, das trotz seiner kompakten Ausmaße Technik der Spitzenklasse bietet – diesen Traum hat Apple mit dem iPhone 12 Mini wahr gemacht. Vor dem US-Konzern hatte aber auch Sony jahrelang entsprechende Handys im Angebot, die unter der „Compact“-Serie vermarktet wurden. Nach einer längeren Pause sollte die Gerätereihe bald ein Comeback feiern, doch daraus wird nun offenbar nichts.

Sonys Antwort auf das iPhone 12 nur ein Mitteklasse-Handy

Demnach soll es sich beim fraglichen Sony-Smartphone nicht um eine Neuauflage der Compact-Reihe handeln, sondern lediglich um das Xperia Ace 2. Das berichtet GSMarena unter Berufung auf AndroidNext. Zwar soll das Display mit 5,5-Zoll-Diagonale ähnlich klein wie beim iPhone 12 Mini ausfallen, von einem echten Smartphone-Flaggschiff im handlichen Format kann aber keine Rede sein. Das zeigt sich vor allem beim Blick auf den Prozessor, denn im Xperia Ace 2 ist dem Vernehmen nach ein Snapdragon 690 5G verbaut und damit ein Chip der Mittelklasse. Der neue Snapdragon 888 hätte es schon sein müssen, um als echtes High-End-Smartphones durchzugehen.

Weitere Enttäuschung: Das Sony Xperia Ace 2 soll in internationalen Märkten nicht erhältlich sein. Lediglich in Sonys Heimatland Japan soll das Handy angeboten werden. Hiesige Smartphone-Besitzer, die trotz des Mittelklasse-Prozessors Interesse am Xperia Ace 2 hätten, würden also gar nicht erst die Chance auf einen Kauf erhalten.

Kein vergleichbares Smartphone im Angebot

Sollten sich diese Berichte bewahrheiten, bliebe Handynutzern bis auf weiteres tatsächlich nur der Griff zum iPhone 12 Mini, wenn sie auf der Suche nach einem ein Hosentaschen-freundlichen Smartphone sind. Android-Hersteller haben kein vergleichbares Smartphone im Angebot. Einzig das Samsung Galaxy S10e stünde noch zur Auswahl, das allerdings auch schon zwei Jahre auf dem Buckel hat.