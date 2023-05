Bei Sony läuft es derzeit richtig gut: Die Verkäufe der PS5 gehen durch die Decke und der japanische Konzern vermeldet Rekordeinnahmen. Aus diesem Grund will der Publisher in Zukunft noch mehr Geld in die Gaming-Sparte investieren.

Mehr Geld für neue PlayStation-Spiele

Videospiele werden immer größer, aufwendiger und somit auch teurer in der Produktion, aber es lohnt sich. Immerhin bringen Videospiele mehr Geld ein als die Film- und Musikindustrie zusammen (Quelle: Gamerhub).

Ein großer Gewinner dieser Entwicklung ist Sony. Gehemmt durch die Corona-Pandemie hat es zwar etwas gedauert, aber inzwischen verkauft sich die PlayStation 5 hervorragend. So wurden allein im März 2023 mehr als zwei Millionen Konsolen verkauft (Quelle: VGChartz).

Der Erfolg der Konsole überrascht sogar Sony:

Beflügelt durch diesen Erfolg will Sony in Zukunft noch mehr Geld für die Entwicklung von PlayStation-Spielen bereitstellen. Dafür reduziert der Konzern sein Investitionsbudget in anderen Bereichen. Laut den Branchen-Analysten von TweakTown wird das PlayStation-Budget von 13 Milliarden US-Dollar auf 14,6 Milliarden US-Dollar aufgestockt.

Davon sollen aber nicht nur Konsolen-Fans profitieren, sondern auch PC-Spieler. Sony hat das Potenzial von Steam erkannt und damit begonnen, beliebte PlayStation-Blockbuster wie God of War oder The Last of Us auch für den PC zu veröffentlichten. Auch wenn der Release dieser Spiele nicht immer reibungslos verläuft. Mehr dazu in diesem Artikel:

PlayStation feiert Rekordumsatz

2022 war übrigens das bisher beste Jahr für die PlayStation überhaupt. Insgesamt konnte der Konzern mehr als 27 Milliarden US-Dollar Umsatz im vergangenen Jahr erwirtschaften (Quelle: Sony).

Mitverantwortlich für diesen Erfolg sind aber nicht nur die Spiele oder die gestiegenen Konsolen-Verkäufe, sondern auch die Umstrukturierung von PlayStation Plus. Der beliebte Abo-Service wurde im Sommer 2022 überarbeitet und wird nun zu drei unterschiedlichen Preis-Modellen angeboten.

Ebenfalls wichtig: Die generelle Preiserhöhung von Videospielen. So kosten viele PlayStation-Spiele zum Start nicht mehr 60 Euro, sondern inzwischen 70 oder sogar 80 Euro. Auch diese Änderung hat sich auf den Umsatz ausgewirkt.