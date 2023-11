Sony folgt Microsoft: PS5 streicht beliebtes Feature

Am 13. November mottet Sony ein beliebtes Feature auf den PS4- und PS5-Konsolen ein und folgt damit dem Beispiel von Xbox, die die gleiche Funktion bereits im April aus Kostengründen über Bord geworfen haben.

Sony hat bekannt gegeben, dass die PlayStation-Konsolen ab dem 13. November ihre Schnittstelle mit Twitter beziehungsweise X kappen werden. Danach wird es Spielern von ihren Konsolen aus nicht mehr möglich sein, auf die Social-Media-Plattform zuzugreifen, dortige Inhalte anzusehen oder eigene Inhalte wie Screenshots zu teilen. (Quelle: PlayStation)

Sony sägt Twitter ab: PS4 und PS5 verlieren Social-Media-Funktion

PlayStation-Konkurrent Xbox hatte bereits im April 2023 den direkten Link zwischen Konsolen und Twitter lahmgelegt. Damals wurde ein Update von Twitters API (Application Programming Interface), das die Verbindung der Social-Media-Seite mit anderen Plattformen ermöglicht, verantwortlich gemacht – die Gebühren, die Twitter für die Umsetzung verlangte, sollen um ein Vielfaches erhöht worden sein und Microsoft war nicht gewillt, diese zu bezahlen. Auch im Fall der PS4 und PS5 liegt ein solcher Konflikt nahe. (Quelle: VGC)

Schaut euch hier den Trailer zur neuen PS5 Slim an:

PlayStation 5 Slim Trailer

Seit der chaotischen Übernahme durch Elon Musk kommt Twitter einfach nicht zur Ruhe und baut als Plattform in jeder Hinsicht immer weiter ab. Dass von nun an weder Xbox- noch PlayStation-Konsolen eine einfache Schnittstelle mit dem Social-Media-Portal haben werden, ist ein weiterer Rückschritt für die Website.

PlayStation 5: Alle Augen auf die neue Slim-Konsole

Während die PlayStation-Community in Kürze auf die Einbindung von Twitter verzichten muss, kann sie sich mit einem neuen Konsolenmodell trösten. Die PS5 Slim kommt am 10. November offiziell in den USA und in Japan auf den Markt. Ein Release-Termin für Deutschland ist allerdings aktuell noch nicht bekannt.

Dass Sony gerne mal eine Runde spart, zeigt sich nicht nur bei der Einbindung von Twitter – ein PS5-Feature kostet in Zukunft extra:

