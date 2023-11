Sony gibt Vollgas: Alles für die PS5

Sony nimmt das Thema Cloud-Gaming in den Fokus. Um in diesem Bereich nicht abgehängt zu werden, hat sich der Konzern nun echte Experten an Bord geholt.

Cloud-Gaming im Fokus: Sony übernimmt Tech-Unternehmen

Wer PS-Plus-Premium-Abonnent ist, hat vielleicht schon mal die Cloud-Gaming-Funktion seines Abos ausprobiert. Über die Funktion könnt ihr Spiele ohne Installation direkt spielen – das Gameplay wird via Video-Stream auf eure Konsole oder den PC gestreamt. Seit Kurzem funktioniert das sogar in 4K und 60 FPS mit PS5-Spielen.

Für Sony scheint Cloud-Gaming aktuell ein Fokusthema zu sein – das legt zumindest die neueste Akquisition des Unternehmens nahe. Wie Sony Interactive Entertainment in einer Pressemitteilung verlauten lässt, hat man sich das entschlossen, das britische Unternehmen iSIZE zu übernehmen. iSIZE beschäftigt sich vor allem mit dem Einsatz von KI, um die Bitraten von Video-Streams zu reduzieren und eine höhere Bildqualität zu erzielen.

Mit anderen Worten: Dank der Technologie von iSIZE können Video-Streams besser aussehen, ohne eine besonders schnelle Internetverbindung vorauszusetzen.

PS5-Cloud-Streaming bald auf dem Smartphone?

Während inzwischen in den meisten Haushalten eine ausreichend schnelle Internetverbindung für die Nutzung von Cloud-Gaming zur Verfügung steht, sieht das unterwegs etwas anders aus. Der Ausbau des mobilen Internets lässt vor allem hierzulande noch zu wünschen übrig. Pendler, die vor allem mit der Deutschen Bahn unterwegs sind, können davon ein Lied singen. Zudem sind echte Datenflatrates in Mobilfunktarifen immer noch recht teuer.

Gut möglich, dass Sony sich unter anderem deswegen dazu entschieden hat, die Experten von iSIZE mit an Bord zu holen. Eventuell plant Sony, PS-Plus-Premium-Abonnenten bald die Möglichkeit zu bieten, ihre Games übers Internet auf dem Smartphone zu spielen. Bislang steht diese Funktion nur auf der PS5, der PS4 und dem PC zur Verfügung.

Nutzer des Xbox Game Pass Ultimate können schon einige Spiele aus dem Abo auch über Xbox Cloud Gaming auf dem Smartphone spielen – auch wenn die Ergebnisse eher durchwachsen sind.

