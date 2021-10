Was hat Sony vor? Seit einigen Tagen teasert das japanische Unternehmen ein neues Xperia-Smartphone an, zu dem bisher überhaupt keine Leaks durchgesickert sind. Jetzt hat Sony ein kurzes Video veröffentlicht, welches die Spannung noch einmal stark erhöht.

Sony plant das beste Kamera-Smartphone

Nachdem Google mit dem Pixel 6 Pro ein Android-Smartphone mit einzigartigen Kamera-Funktionen vorgestellt hat, könnte Sony in der kommenden Woche eins drauflegen. Bisher wissen wir nur, dass das japanische Unternehmen am 26. Oktober ein neues Xperia-Smartphone vorstellt. Jetzt hat man ein kurzes Video veröffentlicht, indem man wohl das wichtigste Verkaufsargument in den Fokus rückt – die Kamera:

In der Beschreibung des Videos auf YouTube heißt es: „Verpassen Sie nicht die Enthüllung unseres bahnbrechenden neuen Xperia ...„. Aktuell erwarten wir aber gar kein neues Smartphone von Sony. Das Xperia 1 III und Xperia 5 III wurden erst vor einigen Monaten enthüllt und sind kürzlich auf den Markt gekommen. Hierbei muss es sich also um ein komplett neues Xperia-Modell handeln, bei dem der Fokus noch stärker auf der Kamera liegt.

Gut möglich, dass jetzt wieder ein Xperia-Pro-Modell geplant ist, bei dem professionelle Nutzerinnen und Nutzer die Zielgruppe sind. Dahin hat sich das japanische Unternehmen schon mit dem Xperia 1 III bewegt. Da würde es dann auch passen, dass man im Video mit Menschen spricht, die Content produzieren und eine gute Kamera brauchen.

Es ist aber bisher wirklich noch nichts durgesickert, was uns von Sony genau erwartet. Es könnte also eine echte Überraschung werden. So etwas gab es auf dem Smartphone-Markt auch schon lange nicht mehr. Normalerweise wird vorab alles bekannt.

Sony entwickelt sich in eine positive Richtung

Dass Sony den Smartphone-Markt nicht aufgeben möchte und auch nicht sollte, hat kürzlich das Xperia 5 III im Test bewiesen. Dieses Smartphone bietet im Grunde alles, was man von einem kompakten High-End-Smartphone erwartet. Der größte Nachteil bei Sony-Handys ist nur, dass man Monate auf den Marktstart warten muss. Was Sony also nächste Woche zeigt, könnte erst 2022 auf den Markt kommen. Wir sind gespannt.