Die großen Titel der kommenden PS5 hat Sony bereits enthüllt und jetzt legt der Publisher mit einem niedlichen Trailer voller besonderer Spiele nach. Mit dieser Ankündigung startet PlayStation gleichzeitig eine Initiative, die das Spieleangebot auf den Konsolen deutlich erweitern dürfte.

Sony PlayStation Facts

Sony stellt neue Spiele in Trailer vor

Nachdem das komplette Spiele-Line-Up für die PlayStation vorgestellt wurde, präsentiert Sony jetzt weitere kleine Titel, die auf der PS4 und PS5 erscheinen werden. Bei den Spielen handelt es sich nicht um die üblichen AAA-Games, sondern um raffinierte Produktionen kleinerer Studios. Ganze neun Spiele stellt der Publisher in einem neuen Trailer vor:

Nostalgie-Fans dürften mit dem kommenden Worms Rumble ihre Freude haben und mit neuen „Battle Royale“-Herausforderungen konfrontiert werden. Eine echte Augenweide ist das mysteriöse Puzzlegame Creaks, welches einen klasse Soundtrack verspricht.

Für lustige und entspannte Coop-Couch-Abende bietet sich das Weltraumabenteuer Heavenly Bodies an. Wer auf Adventures mit ergreifender Story und emotionalem Tiefgang steht, dürfte in Where the Heart is einen Favoriten finden.

Mit der Ankündigung der neuen Spiele startet Sony gleichzeitig die Initiative PlayStation Indies. In dieser widmet sich der Publisher der Unterstützung kleiner und unabhängiger Spielestudios. Sony möchte kreativen Ideen und Spielen eine Plattform auf ihren Konsolen bieten und die Indie-Community somit im Ganzen fördern.

Ein prominentes Beispiel aus der Vergangenheit dürfte das außergewöhnliche Journey sein, welches durch das PlayStation Network besondere Erfolge feiern konnte. Wenn ihr auf der Suche nach Spielen für kleines Geld seid, könnt ihr gerne einen Blick in den PS-Store werfen:

https://store.playstation.com/de-de/home/games/?utm_source=giga&utm_medium=psn&emcid=di-st-239016

Es wird außerdem bestätigt, dass PlayStation Now beginnend ab Juli jeden Monat mit einem Indie-Spiel versorgt wird. Den Startschuss macht dabei das beliebte Hello Neighbor.

Du möchtest wissen, welche Spiele dir auf PlayStation Now zur Verfügung stehen? Unsere praktische Liste gibt dir einen Überblick:

Bilderstrecke starten (16 Bilder) PlayStation Now: Alle Spiele, die du streamen kannst + Liste

Mit den bombastischen AAA-Spielen und den niedlichen und besonderen Indie-Games, schafft Sony eine breite Palette an Abwechslung und kann somit jeden Geschmack treffen. Was haltet ihr von den vorgestellten Titeln? Hat euch ein Spiel besonders angesprochen? Teilt uns eure Meinungen gerne in den Kommentaren mit!