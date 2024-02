Sony legt 9 Jahre alte PS4-Perle für PS5 und PC neu auf – Fans sind außer sich

Als Until Dawn im Sommer 2015 erschien, schlug das Horrorspiel große Wellen. Sony hat nun offiziell bestätigt, dass das Spiel nicht nur weitere Portierungen erhält, sondern auch eine überarbeitete Version.

Until Dawn bald nicht mehr nur exklusiv auf PS4

Vor neun Jahren veröffentlichte Sony Interactive Entertainment das Horrorspiel Until Dawn. Until Dawn bietet Spielern eine interaktive Film-Erfahrung mit einer verzweigten Erzählung, bei der jede Entscheidung über das Schicksal der Charaktere entscheidet. Die Handlung dreht sich um das Überleben von acht Freunden, die in eine abgelegene Berghütte zurückkehren, in der zuvor zwei ihrer Gruppe verschwunden waren.

Bislang war Until Dawn ausschließlich für PS4-Spieler verfügbar, doch das soll sich noch in diesem Jahr ändern. Sony kündigte während der neuesten State of Play an, dass das Spiel nicht nur für die PS5, sondern auch für den PC erscheinen wird. Die Portierung wird vom britischen Studio Ballistic Moon durchgeführt. Sony verspricht, dass die kommenden Portierungen überarbeitet und für modernere Plattformen optimiert sein werden. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht noch aus, aber Sony hat bestätigt, dass Until Dawn im Jahr 2024 für beide Plattformen erhältlich sein soll.

Sony hat bereits einen ersten Ankündigungstrailer veröffentlicht:

Until Dawn – Ankündigungstrailer

Die Kommentare zeigen eine enorme Vorfreude auf das überarbeitete Spiel. Viele äußern ihre Begeisterung und erwarten es sehnsüchtig. Gleichzeitig wünschen sich einige Fans neue Szenen, um das Spielerlebnis zu bereichern. (Quelle: YouTube).

Auf der Seite Metacritic kann Until Dawn mit einer stabilen Wertung von 79 punkten und auch bei unserem Test schnitt das Horrorspiel recht gut ab:

(Quelle: Metacritic).

Until Dawn soll auch als Film erscheinen

Mit seiner Geschichte konnte das Spiel unzählige Horrorfans in den Bann ziehen – Grund genug, das Spiel zu verfilmen. Das dachte sich zumindest Regisseur David F. Sandberg, der für Filme wie Annabelle: Creation oder Lights Out bekannt ist. In Zusammenarbeit mit Drehbuchautor Gary Dauberman und Sony soll bei Screen Gems ein „Liebesbrief an das Horrorgenre“ für die große Leinwand entstehen.