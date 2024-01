Sony legt los: PlayStation-Fans kommen an Amazon und Netflix bald nicht mehr vorbei

Seit einiger Zeit besteht bereits die Gewissheit, dass Sony einige PlayStation-Serien produzieren möchte. Nun haben sie bestätigt, dass sich zwei davon bereits in der Produktion befinden.

Von Göttern und Postapokalypse: Sony legt los

Schon Anfang 2023 wurde bestätigt, dass Sony einige Spiele in Serien und Filme verwandeln möchte. Im Rahmen der diesjährigen Tech-Leitmesse CES verkündete die Sony-Präsidentin Katherine Pope, dass sich zwei der geplanten Projekte nun in der Mache befinden.

Auf der einen Seite soll eine Netflix-Adaption basierend auf Horizon Zero Dawn in der Produktion sein und des Weiteren noch eine God-of-War-Serie für Amazon Prime. Darüber hinaus kollaboriert Sony Pictures mit Nintendo in der geplanten Adaption zu „The Legend of Zelda“. (Quelle: 80.lv)

Die gesamte Pressekonferenz von Sony könnt ihr euch hier ansehen:

„Ein gewaltiger Erfolg“: Sony möchte an Hitserien anknüpfen

Im weiteren Verlauf der Pressekonferenz betont Pope, dass die Serien „The Last of Us“ und „Twisted Metal“ auf enorm positive Resonanz gestoßen sei, selbst bei Personen, die selbst nicht spielen.

„The Last of Us weckte gewaltiges Interesse sowohl bei Spielern als auch bei Nicht-Spielern. Es ist die zweitmeistgesehene HBO-Premiere seit 13 Jahren. The Last of Us hat bis zum letzten Wochenende bereits acht Emmy-Awards gewonnen und ist für fünf weitere nominiert, unter anderem für die beste Drama-Serie. Twisted Metal kam ebenfalls letztes Jahr raus und katapultierte sich in die Top 5 der bisherigen ‚Original Series‘ auf dem Streaming-Dienst Peacock.“

Falls ihr The Last of Us noch nicht gesehen habt, seht ihr hier einen Trailer dazu und könnt direkt darunter zum Streaming-Dienst WOW gelangen, um sie euch anzusehen:

The Last of Us – Trailer Deutsch

Zudem soll noch eine Realfilm-Adaption zum Anime „One-Punch-Man“ in Arbeit sein, ebenso wie bisher noch nicht offengelegte Pläne zu einer Serie, die auf dem Spiel Patapon beruhen soll, in welchem man mithilfe rhythmischen Schlagens Figuren durch eine 2D-Welt lenkt. Ihr dürft gespannt sein, was Sony sich in Zukunft an Film-Adaptionen überlegt und ob sie wirklich an den bisherigen Erfolg heranreichen.

