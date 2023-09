Sony macht PC-Spielern eine Freude: PS5-Hit landet auf Steam

Sony hat Anfang 2022 mit Horizon Forbidden West einen echten Hit auf die PS5 gebracht hat. Bald erscheint die Complete Edition von Aloys zweitem Abenteuer – und zwar auch auf Steam und im Epic Games Store

Horizon: Forbidden West Facts

Horizon Forbidden West erscheint für den PC

Nachdem bereits Horizon Zero Dawn auf den PC portiert wurde, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit bis Forbidden West auf Steam und Epic landet. Nun wissen wir, wann es soweit ist. Anfang 2024 soll der PS5-Hit in Form einer Complete Edition auf dem PC erhältlich sein. Ein genaues Datum gibt es bislang jedoch noch nicht.

PS5-Spieler können schon ein paar Monate eher zur Complete Edition von Horizon Forbidden West greifen. Für die Sony-Konsole erscheint das Komplettpaket bereits am 6. Oktober 2023. PS4-Spieler hingegen müssen verzichten. Schon der DLC Burning Shores wurde nicht mehr für die PS4 veröffentlicht – entsprechend gibt es auch keine Last-Gen-Version der Complete Edition.

Dass Forbidden West knapp zwei Jahre nach dem Release auf PS4 und PS5 schon auf dem PC erscheint, ist eine Überraschung. Für einige der anderen ehemaligen Exklusivspiele hat sich Sony deutlich mehr Zeit gelassen. Zero Dawn und God of War etwa erschienen erst nach 3,5 Jahren auf dem PC. Für die Portierung der letzten beiden Uncharted-Spiele ließ man sich sogar noch mehr Zeit. Lediglich Ratchet & Clank: Rift Apart bildet eine Ausnahme. Der PS5-Hit erschien bereits nach zwei Jahren im Epic Games Store und auf Steam.

Den offiziellen Ankündigungs-Trailer für die Complete Edition könnt ihr euch hier anschauen:

Horizon Forbidden West Complete Edition – offizieller Ankündigungs-Trailer

Horizon Forbidden West™ Complete Edition Guerrilla

Was beinhaltet die Complete Edition?

Das Komplettpaket von Horizon Forbidden West wird Sony auf der PS5 für 69,99 Euro anbieten. Neben dem Hauptspiel und dem DLC Burning Shores gibt es den Soundtrack, das Artbook und einen Comic von Horizon Zero Dawn in digitaler Form.

Alle weiteren Goodies im Überblick:

Extras im Fotomodus (besondere Pose und Gesichtsbemalung)

Spielgegenstände, die während den Hauptmissionen freigeschaltet werden: Carja-Behemoth-Elite-Outfit & Carja-Behemoth-Kurzbogen Nora-Donner-Elite-Outfit Nora-Donnerschleuder Apex-Krallenschreiter-Maschinen-Streit-Figur

Rohstoffpaket

Ob die PC-Version ebenfalls für 69,99 Euro verkauft oder doch um 10 Euro günstiger angeboten wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Complete Edition von Horizon Zero Dawn ging damals für 49,99 Euro an den Start.

Ob sich Horizon Forbidden West für euch lohnt, könnt ihr unserem Test entnehmen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.