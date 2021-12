Sony ist in der Vorweihnachtszeit in Geber-Laune und verteilt Geschenke an Trophäensammler: Im PlayStation-Adventskalender belohnt das Unternehmen PS4-Spieler täglich mit spannenden Preisverlosungen.

Sony lässt sich vor Weihnachten nicht lumpen und gibt euch mit dem PlayStation-Adventskalender die Chance, tolle Gaming-Gewinne einzusacken. Besonders Trophäensammler mit einer vollgepackten PS4-Vitrine können sich Hoffnungen machen.

PlayStation-Adventskalender: Mit Trophäen an Verlosungen teilnehmen

Um bei Sonys Adventskalender abzuräumen, müsst ihr euch bei mit Credits Lose kaufen. Hier kommen eure Trophäen ins Spiel: Sobald ihr euch beim Adventskalender registriert, werden eure bisherigen PS4-Trophäen vom System eingelesen und in Credits umgewandelt. Wenn ihr im Dezember noch weitere Trophäen erspielt, zählen diese sogar gleich zehnfach – für eure neuen Bronze-Trophäen gibt es somit 150, für Silber 300, für Gold 900 und für Platin sogar 3.000 Credits.

Neben eurer Trophäensammlung könnt ihr auch unterschiedlichen Aufgaben erledigen, um Credits zu verdienen. Dazu zählen zum Beispiel das Anschauen von Videos oder bestimmten Shop-Seiten. Auch wenn ihr Freunde einladet, könnt ihr euch Credits sichern. (Quelle: PlayStation)

PS4-Gewinnspiel: Mit Credits in den Lostopf

Für jeweils 500 Credits könnt ihr euch ein Ticket kaufen und somit an der täglichen Verlosung teilnehmen. Je mehr Tickets ihr euch für eine Verlosung holt, umso wahrscheinlicher ein Gewinn.

Übrigens könnt ihr für 3.000 Lose auch schon einen Blick hinter ein Türchen eurer Wahl werfen. Weil die Gewinne jeden Tag wechseln, könnt ihr somit besser einschätzen, an welchem Tag ihr eure Credits aufs Spiel setzen wollt. Am 1. Dezember gibt es beispielsweise einen Razer Iskur Gaming-Stuhl als Hauptpreis und drei Razer Kaira X Headsets als Nebenpreise zu gewinnen.

Sony bringt mit dem PlayStation-Adventskalender Spannung in die Vorweihnachtszeit. Vor allem fleißige PS4-Trophäensammler können bei der Aktion mit den erspielten Credits täglich starke Preise abstauben.