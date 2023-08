Es gibt wieder etwas Bewegung in den Bestseller-Charts des PlayStation Stores. Aktuell ist dort ein echter PS4-Klassiker weit vorn zu finden: Das inzwischen 5 Jahre alte God of War kämpft sich mit einer Rabattaktion zurück.

God of War

God of War scheint sich für Sony als echter Dauerbrenner zu entpuppen. Immer wieder schafft es Kratos, sich einen Platz in den Bestseller-Charts zu sichern. Aktuell kann sich der bärtige Muskelprotz über den vierten Platz freuen (Quelle: PlayStation Store → Sortieren nach „Meistverkauft“).

Das Spiel hat inzwischen fünf Jahre auf dem Buckel, gehört aber ganz klar zu den eindrucksvollsten Games der letzten Konsolengeneration. Anfang 2022 ist eine technisch gelungene Umsetzung für den PC erschienen, auf der PS5 läuft das Spiel nach einem Patch mit flüssigen 60 FPS.

Das Kampfsystem wurde für God of War (2018) komplett überarbeitet. Im Trailer könnt ihr sehen, was sich alles im Vergleich zu den alten Teilen geändert hat: