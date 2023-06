Mit God of War hat Sony 2018 einen der besten Action-Hits für die PS4 auf die Konsole gebracht. Auch heute ist das Abenteuer von Kratos und seinem Sohn Atreus ein Muss für jeden Besitzer der Last-Gen-Sony-Konsole. Wer das Spiel bislang nicht gezockt hat, kann das jetzt kostengünstig nachholen. Denn sowohl im PlayStation Store als auch bei MediaMarkt und Saturn gibt es God of War gerade für schlappe 9,99 Euro.

God of War für die PS4 für 9,99 Euro sichern

Kommen wir direkt zur Sache: Das 2018 erschienene God of War für die PlayStation 4 wird gerade für 9,99 Euro angeboten. Sony verkauft den PS4-Hit digital für diesen Preis direkt im PlayStation Store.

Wer hingegen lieber eine Disc-Version haben möchte, die er sich in den Schrank stellen kann, kann sich das Spiel bei MediaMarkt und Saturn für den gleichen Preis sichern:

PlayStation Hits: God of War - [PlayStation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.06.2023 16:11 Uhr

Was ihr beim Kauf jedoch beachten solltet: Um euch God of War für 9,99 Euro zu schnappen, müsst ihr als Versandmethode die Abholung in einem der Elektronikmärkte auswählen. Nur so spart ihr euch die Versandkosten. Wer sich das Spiel hingegen direkt nach Hause liefern lässt, muss 4,99 Euro zusätzlich bezahlen.

Bringt zur Abholung auf jeden Fall euren Ausweis mit. Da God of War ein USK-18-Rating hat, müssen die Verkäufer oder der Postbote vor der Übergabe überprüfen, ob ihr volljährig seid.

God of War gehört unserer Meinung nach zu den besten Spielen, die ihr auf der PS4 zocken könnt. Diese sechs weiteren Games solltet ihr euch ebenfalls nicht entgehen lassen:

Für wen lohnt sich der Kauf von God of War?

Im GIGA-Test konnte sich Kratos’ PS4-Abenteuer eine Wertung von 8,5 von 10 möglichen Punkten sichern. Wer mit Third-Person-Action-Spielen etwas anfangen kann, wird mit God of War seine reinste Freude haben.

Doch nicht nur in Sachen Gameplay hat Sony ganze Arbeit geleistet. Die Geschichte von Kratos und seinem Sohn wird ebenfalls spannend erzählt – und auch alle Charaktere, die ihr während eurer Reise trefft, wachsen euch mit zunehmender Spieldauer immer weiter ans Herz.

Obwohl Kratos als Gott des Krieges durchaus weiß, wie man Schläge austeilt und einsteckt, ist God of War kein Zuckerschlecken. Wer den Schwierigkeitsgrad nach oben schiebt, wird an den Kämpfen durchaus zu knabbern haben.

Für die Hauptgeschichte werdet ihr etwas mehr als 20 Stunden einplanen müssen. Wollt ihr hingegen die Platin-Trophäe abstauben und alles im Spiel zu Gesicht bekommen, werdet ihr etwas mehr als 50 Stunden beschäftigt sein. Für 9,99 Euro kriegt ihr also mehr als genug Spiel geboten (Quelle: HowLongToBeat).

