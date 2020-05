Bildquelle: Sony

Sonys neues Top-Smartphone Xperia 1 II geht in den Vorverkauf. Um den vergleichsweise happigen Preis etwas wettzumachen, macht der japanische Hersteller den Vorbestellern aber ein wertvolles Geschenk.

Mit einem UVP von 1.199 ist das Sony Xperia 1 II kein günstiges Vergnügen – selbst für Handy-Nutzer, die sich in den vergangenen Jahren an teure Preise für Flaggschiff-Smartphones gewöhnt haben. Das weiß auch Sony selbst, weshalb sich der Konzern nun spendabel zeigt, um möglichst viele vom Kauf des Xperia 1 II zu überzeugen.

Sony Xperia 1 II: Vorbesteller erhalten WH-1000XM3-Kopfhörer gratis

Wer das neue Sony-Smartphone jetzt vorbestellt, erhält die ebenfalls vom Hersteller stammenden Over-Ear-Kopfhörer WH-1000XM3 gratis dazu, wie Notebookcheck berichtet. Im Idealo-Preisvergleich rangieren die Kopfhörer aktuell bei circa 260 Euro, womit der Effektivpreis des Sony Xperia 1 II auf etwas unter 1.000 Euro sinkt – immer noch viel, aber deutlich weniger als die UVP, die Sony verlangt.

Im GIGA-Test der Sony WH-1000XM3 konnten die Kopfhörer exzellente 93 Prozent einfahren. Gelobt wurde unter anderem die robuste und hochwertige Verarbeitung, die hervorragende aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die Touchbedienung und nicht zuletzt der Klang der Bluetooth-Kopfhörer. Leichte Abzüge gab es hingegen für die Gesprächsqualität und den Tragekomfort, der „gut, aber nicht perfekt“ gewesen ist.

Sony Xperia 1 II bei Otto vorbestellen

Alles Wichtige zu den Sony-Kopfhörern im Hands-On:

Sony Xperia 1 II: Top-Smartphone mit Profi-Kamerafunktionen

Mit dem Xperia 1 II will Sony neue Maßstäbe bei der Fotografie setzen – daher auch der etwas ungewöhnliche Name, der Anleihen bei den Kameras des Unternehmens nimmt. Dazu verbaut der Hersteller eine Triple-Kamera mit Zeiss-Optik und integriert eine Kamera-App mit Alpha-Kameratechnologie. Auch bei Videos soll das Gerät punkten. Das OLED-Display misst 6,5 Zoll in der Diagonale und löst mit 3.840 x 1.644 Pixeln auf. Im Inneren finden sich ein Snapdragon-865-Prozessor sowie 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher. Android 10 als Betriebssystem, Wireless Charging, eine Klinkenbuchse und 5G-Unterstützung sind ebenso mit von der Partie wie ein 4.000 mAh großer Akku.