Passend zu den aktuellen November-Schnäppchen gibt es jetzt auch einen spannenden Tarif-Deal bei mobilcom-debitel: Für kurze Zeit könnt ihr euch das 5G-Smartphone Sony Xperia 10 III mit gratis Kopfhörern zum Sparpreis sichern. Wir zeigen, für wen sich das Angebot lohnt.

Bei mobilcom-debitel bekommt ihr das Sony Xperia 10 III zusammen mit den True Wireless In-Ear-Kopfhörern Sony WF-C500 zum vergünstigten Tarif-Bundle. Damit greift ihr auf eine satte 18 GB LTE Internet-Flat zu, die für Surfen, Chatten, Online-Spiele und Streaming unterwegs reicht. In Summe zahlt ihr bei dem Angebot einmalig nur 40,99 Euro – darin sind der einmalige Smartphone-Preis (1 Euro) und Anschlusspreis (39,99 Euro) enthalten. Für den Tarif kommen monatlich 31,99 Euro hinzu. In den ersten 24 Monaten Vertragslaufzeit profitiert ihr aber vom Kennenlernrabatt und zahlt nur 28,99 Euro.

Die Tarif-Details im Überblick:

Anbieter: mobilcom-debitel

Netz: Vodafone

18 GB LTE -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Telefon-Flat

freenet Hotspot-Flat

VoLTE- & WiFi-Calling

EU-Roaming inklusive

Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate (kündbar 3 Monate zum Laufzeitende)

Grundgebühr pro Monat: 28,99 Euro (ab 25. Monat: 31,99 Euro)

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Hinweis: Um die Kopfhörer gratis zu bekommen, müsst ihr euch über die folgende Aktionsseite zwischen dem 15.12.2021 und 31.12.2021 registrieren. Die Ausgabe erfolgt dann direkt über Sony.

Lange Akkulaufzeit, satter Speicher und Dual-SIM

Das Sony Xperia 10 III überzeugt als Mittelklasse-Phone mit 5G vor allem mit seiner langen Laufzeit dank 4.500 mAh Akkukapazität. Neben seinem Display im 21:9-Format, das für ein kompaktes Format sorgt und exzellenter Verarbeitung lohnt sich das Sony Xperia 10 III insbesondere für diejenigen, die nach einem robusten, wasserdichten Smartphone, erweiterbarem Speicher und ordentlich RAM Ausschau halten. Verbaut sind ab Werk 128 GB interner Speicher, die sich per microSD auf bis zu 1 TB erweitern lassen sowie 6 GB Arbeitsspeicher. Wer sein Smartphone beispielsweise für Privates und Berufliches getrennt nutzen möchte, kann das Sony Xperia 10 III auch als Dual-SIM-Handy einrichten.

Ebenfalls überzeugt die Triple-Kamera bestehend aus Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiv sowie zugehörigen Features. Videos lassen sich in 4K aufnehmen und dabei weitere Optionen wie Steadyshot oder Zeitlupen-Effekte (720p) nutzen. Ein inzwischen fast rares Highlight: Das Sony Xperia 10 III verfügt außerdem über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss. Ihr seid also nicht auf Drahtlos-Kopfhörer angewiesen, könnt diese aber natürlich problemlos via Bluetooth verbinden.

Die wichtigsten Details im Überblick:

Android 11

Snapdragon 690 (5G)

6-Zoll-OLED-Display (2.520 x 1.080 Auflösung)

4.500 mAh

IP65 / IP68

Frontkamera (8 MP)

Triple-Hauptkamera (8MP, 8MP, 12 MP)

Dual-SIM

Fingerabdrucksensor

Für wen lohnt sich der Tarif-Deal?

Wer ohnehin bereits mit dem Sony Xperia 10 III liebäugelt und nach einem längerfristigen Handy-Tarif sucht, sollte sich das Tarif-Angebot genauer ansehen. Hier bekommt ihr ein faires Angebot und Sony-Kopfhörer im Wert von 99,90 Euro gratis dazu. Das Angebot überzeugt vor allem mit 18-GB-Datenvolumen, das selbst Vielsurfern reichen sollte. Die Aktion gilt ab sofort bis zum 30.11.2021 und nur solange der Vorrat reicht. Weitere Details findet ihr direkt auf der Angebotsseite:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).