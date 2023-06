Sonys neuester Action-Blockbuster Spider-Man: Across the Spiderverse sorgt bei Kritikern für jede Menge Begeisterung – und schafft damit etwas, was Disneys MCU bereits seit Längerem nicht mehr erreicht hat.

Mit Spider-Man: Across the Spider-Verse setzt Sony das preisgekrönte und gefeierte Animations-Highlight Spider-Man: A New Universe fort. Pünktlich zum Kinostart am 1. Juni 2023 finden sich auf Rotten Tomatoes die ersten Kritikerwertungen ein und versprechen ein weiteres Meisterwerk, das das MCU neidisch beäugen dürfte.

Spider-Man: Across the Spider-Verse sorgt für Begeisterung

Auf der Aggregator-Website Rotten Tomatoes kann sich Spider-Man: Across the Spider-Verse über einen fast perfekten Kritiker-Score freuen – nach den ersten 100 abgegebenen Stimmen steht der animierte Superhelden-Blockbuster bei beachtlichen 95 Prozent positiver Bewertungen. Damit muss sich die Fortsetzung nur ganz knapp dem Vorgänger geschlagen geben, der satte 97 Prozent und dazu noch eine ebenfalls starke Publikumswertung von 93 Prozent vorweisen kann. (Quelle: RottenTomatoes)

Schaut euch hier den Trailer zu Spider-Man: Across the Spider-Verse an:

Spider-Man: Across the Spider-Verse – Trailer 2 Deutsch

In dem Film dreht es sich erneut um Miles Morales, der als Spider-Man in ein Multiversum-Abenteuer hineingezogen wird, in dem er nicht nur dem Bösewicht Spot, sondern auch anderen Spider-Men die Stirn bieten muss. Wie bereits im ersten Film zeigen sich die Kritiker sowohl von den Charakteren als auch der Geschichte und visuell-einzigartigen Inszenierung begeistert.

Disney-Pleite: Sony liefert besten Marvel-Film seit Jahren

Bei Disney dürfte die Kritikerwertung für Spider-Man: Across the Spider-Verse so manchen sehnsüchtigen Blick ernten, denn das MCU schafft es im Wesentlichen seit Avengers: Endgame nicht mehr, konstant gute Wertungen zu erreichen. Während Spider-Man: No Way Home zwar 2021 auch für Disney mit 93 Prozent eine starke Wertung erreichen konnte, waren viele andere Marvel-Projekte in den letzten Jahren blanke Enttäuschungen. Und selbst der dritte MCU-Ausflug von Tom Hollands Spider-Man war nicht frei von berechtigter Kritik – tatsächlich wurden einige eklatante Story-Schwächen des Films einfach mit einer Extra-Portion Nostalgie übertüncht. Um ein wirklich innovatives Meisterwerk handelt es sich bei dem MCU-Hit keinesfalls.

