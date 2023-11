Sony zieht den Schlussstrich: Das war’s mit der alten PS5

Eine PS5-Ära geht zu Ende. Wie Sony vorab bereits verlauten ließ, ersetzt das neue Slim-Modell die alte PS5-Version – und zwar restlos. Dass die Lagerbestände jedoch so schnell ausverkauft sind, hatte niemand erwartet.

Die alte PS5 ist ausverkauft

Im Rahmen des Black Friday wurde die PS5 zum absoluten Tiefpreis angeboten. Das Modell mit Disklaufwerk gab es etwa für rund 430 Euro zu ergattern – knapp 120 Euro unterm UVP. Wer sich diese Deals entgehen lassen hat, schaut jetzt jedoch in die Röhre.

Ein kurzer Blick in die Online-Shops von Sony, MediaMarkt, Saturn, Otto, Amazon und vielen anderen Anbietern zeigt das Ergebnis des Rabattwahnsinns: Das PS5-Modell mit Disklaufwerk ist beinahe überall ausverkauft. Auf den Webseiten finden sich stattdessen nur Hinweise wie „Zurzeit nicht verfügbar“ oder „Leider keine Lieferung möglich“.

Gut zu wissen: Die alte Digital-Edition ist jedoch noch vereinzelt auf Lager. Sony hat das alte Modell ohne Laufwerk zwar schon aus dem Portfolio gestrichen, Otto scheint jedoch noch ein paar Restbestände zu haben, die jetzt abverkauft werden (bei Otto anschauen).

Die PS5 Slim ersetzt das alte Modell

Wer gehofft hat, dass Sony beide PS5-Versionen – also die alte und die Slim-Version – weiterhin zum Verkauf anbietet und das Ur-Modell schlichtweg dauerhaft vergünstigt, erlebt gerade sein blaues Wunder.

Ankreiden kann man das dem Konzern jedoch nicht. Sony spielt von Anfang an mit offenen Karten. Schon bei der Vorstellung der neuen PS5 Slim ließ das Unternehmen verlauten, dass die neue Slim-Version die aktuellen Modelle restlos ersetzt. Wer bislang nicht zugeschlagen hat und unbedingt ein altes Modell wollte, muss also wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und sich die Original-Konsole über Drittanbieter bei Amazon oder eBay zu einem wahrscheinlich höheren Preis oder aber gebraucht über Kleinanzeigen zulegen.

Abseits der Optik gibt es jedoch keinen guten Grund, sich jetzt noch für die alte Version zu entscheiden. Die Slim-Version ist leichter, kleiner, hat mehr internen SSD-Speicher und das Disklaufwerk kann problemlos getauscht werden. Einziger Wermutstropfen: Der Ständer, den ihr braucht, um die Konsole vertikal aufzustellen, ist nicht mehr Teil des Lieferumfangs und kostet stattdessen jetzt 30 Euro.

