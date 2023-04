Sony räumt auf und schickt einen PS4-Flop in Rente. Die Entwickler von Dreams gaben in einem Blogeintrag bekannt, dass sie den Support für das einzigartige PlayStation-Spiel in wenigen Monaten einstellen werden. Für Spieler gibt es aber immerhin auch eine gute Nachricht.

Support für PS4-Spiel Dreams wird eingestellt

Bereits auf der E3 2015 kündigte Sony Dreams an, erscheinen sollte das PS4-Spiel jedoch erst 5 Jahre später. Im Februar 2020 war es dann endlich soweit – Dreams ging an den Start und konnte sowohl die Presse als auch die Spieler überzeugen. Das beweisen auch ein Metascore von 89 und ein User-Score von 8,7 Punkten (Quelle: Metacritic).

Doch trotzdem scheint der große Gaming-Baukasten, der es seinen Spielern erlaubt, eigene Games zusammenzubauen und mit der ganzen Welt zu teilen, nicht sonderlich erfolgreich gewesen zu sein. Denn in einem aktuellen Blogeintrag gab das Sony-Studio bekannt, dass man den Support für Dreams im Herbst 2023 einstellen wird:

„Da wir unsere Prioritäten für das Studio und Dreams stetig evaluieren und weiterentwickeln, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die Live-Unterstützung von Dreams nach dem 1. September 2023 einzustellen, um unseren Fokus auf ein spannendes neues Projekt zu legen.“

Könnt ihr euch noch an Dreams erinnern? Wir geben eurem Gedächtnis mit dem Trailer gerne etwas Starthilfe:

Dreams (PS4): Ein Überblick - Was ist Dreams?

Dreams bleibt spielbar

Für Fans von Dream gibt es jedoch auch eine gute Nachricht: Dreams wird auch nach dem Support-Ende weiterhin spielbar sein. Zudem können Spieler weiterhin ihre Kreationen online mit anderen teilen und andere Community-Projekte spielen. Auch das geht aus dem Blogeintrag eindeutig hervor.

Bis zum September wollen die Entwickler jedoch noch ein paar Verbesserungen an Dreams vornehmen und neue Inhalte hinzufügen. Die Animationsprozesse sollen noch einmal überarbeitet werden, zudem wird der Kreativmodus aktualisiert. Auch das langerwartete TREN-Update soll noch erscheinen.

Gut zu wissen: Dreams wird auch nach dem Support-Ende im September 2023 noch käuflich erhältlich sein, die kostenlose Testversion wird jedoch aus dem PlayStation Store entfernt und steht ab diesem Zeitpunkt auch nicht mehr den Spielern zur Verfügung, die sie bis dato heruntergeladen und genutzt haben.