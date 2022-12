Wer mit der Sparkassen-App vom Handy aus auf das Konto und weitere Online-Funktionen der Bank zugreift, kennt die Vorteile des Online-Bankings. Doch mit dem, was bisher möglich ist, gibt sich die Sparkasse nicht zufrieden. Jetzt können erste Kunden eine praktische neue Funktion in der App nutzen. Andere müssen noch abwarten.

Bankkarte an eure Wünsche anpassen: Sparkasse startet praktische App-Funktion

Die Sparkasse bietet eine neue Funktion über ihre App fürs Smartphone an. Das Feature nennt sich „Card Control“ und vereint eigentlich gleich mehrere Funktionen. Darüber könnt ihr per Handy eure Bankkarte steuern und vergebt die Erlaubnis, bestimmte Funktionen zu nutzen – oder eben abzuschalten.

Die Funktionen eurer Girocard, die sich über die App steuern lassen, sind die folgenden:

Geld abheben am Automaten

Im Internet bezahlen

Im Geschäft bezahlen

Im Ausland bezahlen

Benachrichtigungen für alle Karten

Das geht aus den Berichten mehrerer User hervor, die sie bei Twitter geteilt haben:

Demzufolge lässt sich die Girokarte über das Feature einfach personalisieren, abhängig davon, wie ihr sie nutzen wollt. Wer etwa ohnehin nicht online einkauft, kann die Karte dafür deaktivieren. Ihr kommt auch gut mit kontaktlosem Zahlen aus und braucht praktisch nie Bargeld? Dann seid ihr auch diese Funktionen schnell los.

Aber was ist der Nutzen? Vor allem bietet die Anpassbarkeit Sicherheit. Mit einer Karte, die ihr verliert und die nicht am Automaten oder im Geschäft genutzt werden kann, ist unter Umständen euer Geld sicherer. Trotzdem gilt: Wenn die Karte weg ist, solltet ihr sie so schnell wie möglich sperren lassen. Um ganz sicherzugehen, solltet ihr sogar noch einen Schritt weitergehen.

Sparkassen-Kunden müssen ausharren: Nicht überall ist Card Control verfügbar

Bisher steht das praktische Feature aber nicht allen Kunden der Sparkassen zur Verfügung. Das hat einen simplen Grund, der allerdings vielen Kunden nicht direkt bewusst ist. Die Sparkassen in Deutschland agieren als weitgehend unabhängige Finanzinstitute. Zwar gehören sie letztlich auch zusammen. Doch von der Niederlassung vor Ort bis zu den Landessparkassen gibt es auch ein hohes Maß an Eigenständigkeit.

Auch diese 5 Tan-Verfahren sorgen für mehr Sicherheit im Online-Banking:

Das sorgt jetzt unter anderem auch dafür, dass nicht alle Sparkassen gleichzeitig Card Control freigeschaltet haben. Wenn ihr die Funktion in der Sparkassen-App noch nicht findet, kann es sein, dass eure Sparkasse sie noch nicht anbietet oder überhaupt nicht einführen wird. Mit der Zeit dürften aber immer mehr Institute folgen.