Entlastungspakete haben die größte Not zwar gelindert, doch die Wirtschaftslage in Deutschland bleibt für viele Menschen weiter angespannt. Hohe Energiepreise und Inflation brennen ein Loch in den Geldbeutel der Bürger. Hinzu kommt die Sorge um die Heizung. Wie schlimm es wirklicht ist, weiß Sparkassen-Chefin Liane Buchholz. Sie enthüllt eine schockierende Zahl, die mehr Deutsche betrifft, als man zunächst glauben mag.

Strom- und Gaspreise sinken allmählich wieder und auch die Inflation ist auf dem Rückzug. Von Aufatmen kann für viele Deutsche trotzdem keine Rede sein. Das vergangene Jahr war hart und hat sich in die Geldbeutel vieler Bürger gefressen. Wie dramatisch die Lage wirklich ist, verrät Liane Buchholz, Präsidentin des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe.

Sparkassen-Chefin: Drittel der Menschen hat kein Geld für unerwartete Ausgaben über 1.150 Euro

Denn nicht mehr nur Geringverdiener seien betroffen. „Die Krise hat die Mittelschicht erfasst“, erklärt Buchholz (Quelle FAZ). Rund die Hälfte der Menschen würden mittlerweile auf ihre Ersparnisse zugreifen, 70 Prozent verschieben größere Anschaffungen.

Während viele Menschen erst 2022 durch die Kombination aus hohen Energiepreisen und Rekord-Inflation getroffen wurden, geht es anderen schon länger schlecht. Denn schon vor dem Krisenjahr hatte „fast ein Drittel aller Deutschen kein Geld, um unerwartete Ausgaben über 1.150 Euro zu stemmen“, so das bittere Fazit der Sparkassen-Chefin.

Zuvor warnte Buchholz bereits davor, dass selbst ein Nettoeinkommen von 3.500 Euro monatlich für viele Haushalte nicht mehr ausreiche, um Geld auf die Seite zu legen. Der sprichwörtliche Notgroschen steht also vor einer ungewissen Zukunft.

Und als wenn die schwierige wirtschaftliche Lage nicht schon schlimm genug wäre, müssen sich Sparkassen-Kunden seit neuestem auch vor Verbrechern fürchten. Mit einem besonders miesen Sparkassen-Betrug werden aktuell unbescholtene Bürger in die Falle gelockt. Dazu bedienen sich die Bösewichte gefälschter E-Mails, die täuschend echt aussehen.

Staatliche Förderung macht Wärmepumpen teurer

Für weitere Unsicherheit unter den Bürgern sorgt das drohende Verbot von Öl- und Gasheizungen. Denn Wärmepumpen sind teuer und staatliche Förderprogramme feuern das Problem sogar noch an.