Wer bisher das große Finale einer der besten Crime-Serien sehen wollte, musste hierfür extra zahlen. Doch jetzt krallt sich Netflix auch die zehnte und letzte Staffel von „The Blacklist“. Abonnentinnen und Abonnenten können sich so 35 Euro sparen.

In den USA lief die finale Staffel von „The Blacklist“ bereits vom 26. Februar 2023 bis zum 13. Juli 2023. Hierzulande gab es neue Episoden bisher nur gegen Zahlung, beispielsweise bei Amazon. Die gesamte zehnte Staffel kann dort für knapp 35 Euro in HD-Qualität gekauft werden (bei Amazon ansehen).

Netflix zeigt finale Staffel von „The Blacklist“

Wer hingegen Netflix abonniert hat, der kann sich diese Ausgabe sparen. Bereits ab dem 12. August stellt der Streaming-Anbieter nämlich Staffel 10 der beliebten Crime-Serie zur Verfügung. Auch die vorherigen Staffeln können nach wie vor bei Netflix gesehen werden (bei Netflix ansehen). Somit steht dann die gesamte Serie zum Abruf bereit, denn weitere Episoden wird es nicht mehr geben.

Trailer zur finalen Staffel von „The Blacklist“:

The Blacklist – Staffel 10 (Trailer)

„The Blacklist“ bringt es schlussendlich auf 218 Episoden. Nach zehn Jahren endet eine Ära im TV. Über die Jahre sammelte die Serie zahlreiche Preise und Nominierungen. Noch wichtiger ist aber sicherlich das Meinungsbild der Kritiker und Zuschauer.

James Spader in seiner Paraderolle

Eine IMDb-Bewertung von 8,0 spricht für sich. Ein durchschnittliches Kritiker-Votum von 91 Prozent bei Rotten Tomatoes untermauert zudem dieses positive Bild. Doch auch die beste Serie muss mal enden.

Wer „The Blacklist“ bisher noch nicht kannte, erhält jetzt die Gelegenheit, die gesamte Serie am Stück zu sehen, sollte sich dafür aber etwas Zeit nehmen. Doch worum ging es noch mal?

Raymond „Red“ Reddington ist einer der meistgesuchten Schwerverbrecher der Welt und ehemaliger Offizier des Office of Naval Intelligence. Der stellt sich dem FBI und will mit diesem zusammenarbeiten, um so die Kriminellen auf seiner „Blacklist“ dingfest zu machen. Aber nur unter einer Bedingung.

„The Blacklist“ ist verdammt spannend inszeniert und absolut sehenswert. Nicht nur, aber zu großen Teilen lebt diese Faszination vom Schauspiel eines gewissen James Spader. Der Hollywood-Veteran fand in den letzten zehn Jahren mit der Serie eine Bühne, mit der er sein Talent wahrhaftig unter Beweis stellen konnte. Kurzum: Eine Empfehlung wert.

