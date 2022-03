Mindestens 1.049 Euro möchte Samsung für das Galaxy S22 Plus haben – viel Geld nur für ein Smartphone. Dass es auch deutlich günstiger geht, zeigt Realme. Das chinesische Unternehmen hat mit dem Realme GT 2 Pro eine echte Alternative zum Samsung-Smartphone in petto, die sogar 300 Euro günstiger ist. Der Teufel steckt aber im Detail.

Mit dem Galaxy S22 Plus hat Samsung ein echtes Spitzen-Smartphone aufgelegt, das kaum Wünsche übrig lässt. Problem an der Sache: der Preis. 1.049 Euro müssen Käufer für das Mittelkind der neuen S22-Serie auf den Tisch legen – mindestens. Denn für die Variante mit doppeltem Speicher verlangt Samsung 50 Euro Aufpreis. Wem 128 GB nicht genug sind, der ist gleich um rund 1.100 Euro ärmer. Einen microSD-Slot bietet das Galaxy S22 Plus nämlich auch nicht. Geht's günstiger? Es geht!

Realme GT 2 Pro bietet eine vergleichbare Ausstattung für weniger Geld

Das Realme GT 2 Pro des aufstrebenden chinesischen Herstellers Realme bietet eine Ausstattung, die dem Galaxy S22 Plus in vielerlei Hinsicht sogar überlegen ist – kostet mit einem UVP von 749 Euro aber sogar 300 Euro weniger. Das Samsung Galaxy S22 Plus und das Realme GT 2 Pro im Vergleich:

Samsung Galaxy S22 Plus Realme GT 2 Pro Verarbeitung Glasgehäuse, eingefasst im Aluminiumrahmen Umweltschonendes Biopolymer Display 6,6 Zoll, 2.340 x 1.080 Pixel, AMOLED, 120 Hz 6,7 Zoll, 3.216 x 1.440 Pixel, AMOLED, 120 Hz Leistung Exynos 2.200, acht Kerne mit max. 2,4 GHz + mind 8 GB RAM Snapdragon 8 Gen 1, acht Kerne mit max. 2,5 GHz + mind. 8 GB RAM Speicher mind. 128 GB Speicher, kein SD-Slot mind. 128 GB Speicher, kein SD-Slot Kamera 12 MP Ultra-Weitwinkel

50 MP Weitwinkel

10 MP Tele

Selfie: 10 MP Frontkamera 50 MP Ultra-Weitwinkel

50 MP Weitwinkel

3 MP Mikroskop

Selfie: 32 MP Frontkamera Akku 4.500 mAh, 45 Watt Schnellladen 5.000 mAh, 65 Watt Schnellladen Software Android 12 + 4 Jahre Softwareupdates und 5 Jahre Sicherheitsupdates Android 12 + 3 Jahre Softwareupdates und 4 Jahre Sicherheitsupdates Multimedia Stereo-Lautsprecher, abgestimmt von AKG Stereo-Lautsprecher Sonstiges Ultraschall-Fingerabdrucksensor, DeX, IP68-Schutz gegen Staub und Wasser

Samsung Galaxy S22 Plus vs. Realme GT 2 Pro: Wer gewinnt?

Samsung Galaxy S22 Plus und Realme GT 2 Pro liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In den wichtigen Kategorien Leistung und Akku trägt das Realme-Smartphone den Sieg davon, denn der Snapdragon 8 Gen 1 ist dem Exynos 2200 überlegen. Und auch beim Akku zieht das Galaxy S22 Plus den Kürzeren: Ein Plus von 500 mAh beim Realme GT 2 Pro und die bessere Schnelllade-Fähigkeit sprechen eine eindeutige Sprache.

Das Realme GT 2 Pro im Video:

Realme GT 2 Pro vorgestellt

Das Samsung-Smartphone hingegen gewinnt klar beim zukunftsweisenden Thema Software: Die vier Jahre Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates sind eine echte Ansage und aktuell auch ein Alleinstellungsmerkmal in der Android-Welt – so viel bietet nicht einmal Google selbst bei seinen Pixel-Handys. Hinzu kommen Komfortfunktionen wie der Ultraschall-Fingerabdrucksensor, ein Schutz vor Staub und Wasser und natürlich DeX, womit das Galaxy S22 Plus sogar einen PC ersetzen kann.

Am Ende bleibt die Frage, ob all das 300 Euro mehr wert ist? Für Sparfüchse könnte das Realme GT 2 Pro die klügere und kostengünstigere Alternative zum Galaxy S22 Plus sein – wenn das Smartphone ab 8. März 2022 in Deutschland erhältlich sein wird.