Mit dem Zombie-Survival-Spiel The Last Hope hat Nintendo einen Exklusivtitel durchgewunken, der im Netz für reichlich Gelächter sorgt. Die billige Kopie von The Last of Us ist feinste Shovelware und kostet euch trotzdem fast 9 Euro.

The Last Hope: Ein Fall für die Tonne

Der Nintendo eShop ist ein Quell für kleine Indie-Spiele, schnelle Portierungen und ganz viel Müll. Zwischen großen Nintendo-Marken wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oder Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe, finden sich auch immer wieder trashige Perlen wie The Last Hope - Dead Zone Survival.

Unser Video zum billigen Klon:

Der Third-Person-Shooter von VG Games ist eine dreiste und ziemlich schlechte Kopie von The Last of Us. Das wird schon beim Cover klar, welches eine frappierende Ähnlichkeit zum PlayStation-Hit aufweist. Der offizielle Trailer zum Spiel ist ebenfalls ein Fall für sich. Anschauen auf eigene Gefahr:

The Last Hope - Dead Zone Survival | Official Nintendo Trailer 2023

Noch besser ist aber die Beschreibung des Spiels im Nintendo eShop, die die Stärken von The Last Hope gekonnt zusammenfasst. Wir zitieren an dieser Stelle einfach:

Merkmale: Geschichtenerzählen und Erzählen

Fesselnde Handlung

Immersive Grafik

Fesselnde Spielmechanik

Unbekannte Standorte

Anspruchsvolle Missionen

Verschiedene Waffen

Sinnvolle Entscheidungen

Billiges Spiel, billiger Preis

Falls euch diese Inhalte noch nicht überzeugen, dann solltet ihr den Preis bedenken. The Last Hope kostet nämlich nur 8,99 Euro. Ein echter Schnapper für Freunde des schlechten Geschmacks!

Wer also gänzlich schmerzbefreit ist oder neuen Content für den nächsten Stream auf Twitch sucht, der sollte über einen Kauf unbedingt nachdenken. Oder ihr erfreut euch an den zahlreichen Reaktionen auf Twitter, wo die billige Kopie reichlich Aufmerksamkeit bekommt:

Aber keine Sorge liebe PC-Spieler, auch auf Steam gibt es jede Menge Trash und billige Kopien. Überzeugt am besten selbst:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.