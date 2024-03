Spart euch das Kinoticket: Disney+ schnappt sich großen Oscar-Gewinner

Bei den Oscars gehörte der Film zu den ganz großen Gewinnern, hierzulande ist „Poor Things“ seit Mitte Januar im Kino zu sehen. Doch jetzt könnt ihr euch das Kinoticket sparen, denn schon in wenigen Tagen landet der außergewöhnliche Film direkt bei Disney+.

Mit ganzen elf Nominierungen gehörte „Poor Things“ von Giorgos Lanthimos zu den ganz heißen Oscar-Kandidaten. Gewinnen konnte der Film am Ende vier der begehrten Statuen. Triumphieren hat unter anderem Emma Stone als beste Hauptdarstellerin. Aber auch Szenenbild, Kostüme und das Make-up nebst Frisuren waren der Academy eine Auszeichnung wert. Nur „Oppenheimer“ ging 2024 mit noch mehr Ehrungen nach Hause.

Läuft aktuell noch im Kino: Disney+ schnappt sich bereits „Poor Things“

Aktuell könnt ihr „Poor Things“ noch in diversen Kinos bundesweit sehen, doch schon bald dürft ihr euch das Ticket sparen. Bereits ab dem 20. März ist der etwas andere britische Spielfilm nämlich bei Disney+ zu sehen. Wer ein Abo hat, der zahlt auch nichts mehr extra. So landet einer der großen Oscar-Gewinner wenige Wochen nach Kinostart schon direkt in einer Streaming-Flatrate (bei Disney+ ansehen).

Die Oscars 2024 in der Zusammenfassung:

Oscars 2024: Alle Gewinner der Preisverleihung

Mit „Poor Things“ bekommen Zuschauerinnen und Zuschauer einen neuen und erfrischenden Blick auf das altbekannte Frankenstein-Thema, eine feministische Variation, wenn man so will. In der ertränkt sich zunächst die im viktorianischen London lebende Victoria Blessington. Als Bella wird sie vom exzentrischen Arzt Godwin Baxter (Willem Dafoe) wieder zum Leben erweckt, doch dies ist nicht die ganze Geschichte.

Für ihr herausragendes Schauspiel waren sowohl Emma Stone (Bella) als auch Mark Ruffalo (bester Nebendarsteller) für den Oscar nominiert. Stone konnte wie schon erwähnt gewinnen, Ruffalo unterlag am Ende Robert Downey Jr. für seine Rolle des Lewis Strauss in „Oppenheimer“.

Blick in den Trailer zu „Poor Things“:

Poor Things | Offizieller Trailer

Pflichttermin für Cineasten

Mit einer IMDb-Bewertung von 8,1 Punkten gehört „Poor Things“ zu den absoluten Pflichtterminen eines jeden Kinoliebhabers. Ein Urteil, das auch die Kritiker bei Rotten Tomatoes unterschreiben würden. Ganze 92 Prozent von ihnen fanden den Film wunderbar. Bei den Zuschauern war es mit 79 Prozent noch immer eine deutliche Mehrheit.

Wer so gute Unterhaltung genießen will, muss dafür nun nicht mehr ins Kino, wenngleich ein solcher Film sicherlich auch auf die große Leinwand gehört. Aber auch daheim auf der Couch macht „Poor Things“ eine gute Figur. Alles, was ihr dafür braucht, ist nur ein Abo von Disney+.