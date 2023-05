Warum jetzt noch ins Kino gehen, wenn ein Star-besetzter Spielfilm in den nächsten Tagen schon direkt bei Amazon im Rahmen der Prime-Flatrate zur Verfügung steht? Spart euch das Ticket. Wir verraten, wann „Air: Der große Wurf“ bei Amazon Prime Video an den Start geht.

Was Disney kann, kann Amazon schon lange. Normalerweise ist der Mickey-Maus-Konzern bekannt dafür, Filme schon kurz nach dem Kinostart bei Disney+ verfügbar zu machen. Der nächste Kandidat auf dieser Liste: „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“.

Vom Kino direkt zu Amazon: „Air: Der große Wurf“ mit Affleck und Damon

Doch auch Amazon produziert Kinofilme und kann diese daher schon kurz nach Kinostart ins eigene Streaming-Angebot bei Prime Video übernehmen. So läuft aktuell „Air: Der große Wurf“ seit dem 5. April hierzulande im Kino, doch schon ab dem 12. Mai findet sich das Filmdrama direkt bei Amazon. Wer Prime-Mitglied ist, zahlt nichts extra und kann den Film direkt im Rahmen der Flatrate anschauen (Quelle: Deadline).

Ein Trailer sagt mehr als alle Worte:

Air - Der große Wurf | Trailer deutsch

Doch worum geht es eigentlich im Film? Jeder kennt Nike, jeder kennt auch den ehemaligen NBA-Superstar Michael Jordan. Aber wie trafen der Schuhhersteller und der außerordentliche Basketballspieler eigentlich aufeinander und wie kam es zu den weltberühmten „Air Jordans“?

Wer cool inszenierte Filme dieser Art mag, der wird an „Air: Der große Wurf“ seinen Gefallen finden. In den Hauptrollen sehen wir Ben Affleck als Nike-Boss und Gründer, sein „Buddy“ Matt Damon spielt Sonny Vaccaro, der Sportmarketing-Manager, der sich für den eigentlichen „großen Wurf“ verantwortlich zeichnet. Affleck sitzt übrigens auch im Regiestuhl, eine Rolle, die er seit Jahren mit Perfektion ausfüllt.

Hervorragende Kritiken, auch von den Zuschauern

Bei Kritik und Zuschauern kommt das Biopic sehr gut an. Eine IMDb-Bewertung von 7,7 Punkten verspricht gute Unterhaltung. Noch besser der Eindruck, den „Air: Der große Wurf“ bei Rotten Tomatoes hinterlässt. Eine Kritikerbewertung von 92 Prozent ist herausragend, ein Zuschauervotum von gar 98 Prozent eine treffende Bestätigung.

Jetzt aber beeilen:

Die resümieren: „Ben Affleck und eine großartige Besetzung punkten mit Air, der weitaus unterhaltsamer ist, als es ein Film über einen lange zurückliegenden Geschäftsabschluss sein kann.“ Ergo: Anschauen, es lohnt sich. Es dürften gut investierte 112 Minuten der eigenen Lebenszeit sein.

