Knabberzeug, Getränke und natürlich das Ticket: ein Kinobesuch kann schnell zu einem teuren Spaß werden. Günstiger kommen Filmfans bei Streaming-Diensten wie Disney+ weg. Dort läuft seit heute ein Blockbuster, der aktuell noch im Kino zu sehen ist – und das völlig ohne Zusatzkosten.

Wann ein Kinofilm auf Streaming-Plattformen wie Netflix oder Disney+ landet, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab: Dem Filmstudio, dem Erfolg an der Kinokasse, Lizenzverträgen und vielem mehr. Ein MCU-Streifen wie etwa „Spider-Man: No Way Home“ lässt vergleichsweise lange auf sich warten, ein Film wie „The King's Man - The Beginning“ ist da schneller.

Disney+ zeigt „The King's Man - The Beginning“ ohne Zusatzkosten

Der britisch-amerikanische Agentenfilm mit Ralph Fiennes in der Hauptrolle ist seit heute, den 23. Februar 2022, auf Disney+ erhältlich – und damit bereits 1,5 Monate seit seinem deutschen Kinostart am 6. Januar. In vielen Kinos läuft das Prequel zur beliebten „King's Man“-Reihe sogar noch. Wer ein Abo auf Disney+ hat und den Film unbedingt sehen möchte, kann sich ab heute also die Kinokarte sparen.

Bei „The King's Man - The Beginning“ ist der Name Programm, denn der Film beleuchtet die Entstehung der gleichnamigen Geheimorganisation, die sich nach den Schrecken des Ersten Weltkrieges aufgemacht hat, den Frieden zu sichern. Im Mittelpunkt der Handlung steht der verzogene Adelssohn Conrad, gespielt von Harris Dickinson, der zum Geheimagenten ausgebildet wird. Deutsche Zuschauer dürfen sich auf Daniel Brühl in der Rolle des Hochstaplers Erik Jan Hanussen freuen.

Was euch bei „The King's Man - The Beginning“ erwartet:

Weitere Film- und Serienstarts auf Disney+

Darüber hinaus bietet Disney+ im Februar eine ganze Reihe an neuen Filmen und Serien. Auf Zombie-Fans wartet der zweite Teil der finalen 11. Staffel von „The Walking Dead“, während das Marvel-Universum mit dem Making-Of von „Hawkeye“ einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der neuesten MCU-Serie gewährt. Alle Film- und Serienstarts auf Disney+ im Februar 2022 gibt es in unserem Themenspezial: Neu bei Disney+ im Februar – Walking Dead, King's Man & mehr.