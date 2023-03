Strom sparen lohnt sich gleich doppelt: Es schont den Geldbeutel und die Umwelt. Dazu bietet Lidl nächste Woche das passende Küchenlicht an. Es spart bis zu 85 Prozent Energie und leuchtet dank der 16 LEDs auch dunkle Ecken gut aus. Die Kundenbewertungen sprechen eine eindeutige Sprache.

Strom ist ein Luxusgut in Deutschland geworden. Mit aktuellen Preisen von deutlich über 30 Cent pro Kilowattstunde (kWh) überlegt man sich zweimal, welchen Lichtschalter man betätigt. In der Küche hat man diese Wahlfreiheit aber nicht – im Dunkeln lässt sich das Gemüse schließlich schlecht schneiden. Lidl bietet nächste Woche eine Lösung für das Problem an.

Lidl verkauft LED-Lichtleiste für 9,99 Euro

Die LED-Lichtleiste von Lidl verspricht satte Energieersparnis. (Bildquelle: Lidl)

Ab Donnerstag (23.3.) hat der Discounter eine LED-Lichtleiste für 9,99 Euro im Angebot. Die bietet 16 leuchtstarke LEDs und ist zum Unterbau oder zur Wandmontage geeignet. Eine Zuleitung (2 Meter) sowie Montagematerial sind bereits im Lieferumfang enthalten.

LIVARNO home LED Lichtleiste, 16 LEDs, 9,5 W Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.03.2023 12:25 Uhr

Im Vergleich zu einer regulären 65-Watt-Glühbirne, so Lidl, soll die LED-Lichtleiste bis zu 85 Prozent Energie sparen. In Zeiten hoher Strompreise also bares Geld. Die Leuchtmittel erreichen eine maximale Leistung von 9,5 Watt und erzeugen ein neutral-weißes Licht. Insgesamt wird eine Lebensdauer von 50.000 Stunden versprochen, was umgerechnet rund 5,7 Jahren entspricht – natürlich nur, wenn ihr die LED-Leiste durchgehend angeschaltet lasst.

Beste Bewertungen von Lidl-Kunden

Bei Lidl-Kunden ist die LED-Lichtleiste richtig beliebt. Bei rund 150 Bewertungen kommt das Küchenlicht auf eine durchschnittliche Bewertung von 4,8 von 5 möglichen Sternen.

Die überwältigende Mehrzahl vergibt sogar die bestmögliche Bewertung von 5 Sternen. „Funktionell, kein Schnickschnack, einfache Montage, erfüllt ihren Zweck voll und ganz“, schreibt etwa ein Kunde. Ein anderer hingegen: „Super Ausleuchtung auf der Arbeitsplatte, günstig und prima!“

Negative Bewertungen sind hingegen selten. Ein Kunde bemängelt etwa, dass die Lichtleistung zu schwach sei, um hinter dem TV eine indirekte Beleuchtung zu ermöglichen.

Wer sich selbst ein Bild machen will, kann das ab dem 23. März machen. Online lässt sich das Küchenlicht schon bestellen (bei Lidl ansehen), ausgeliefert wird aber erst zum Stichtag der Verfügbarkeit in der Filiale. Bei Online-Bestellung kommen außerdem 5,95 Euro Versandkosten hinzu.