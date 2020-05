MediaMarkt hat wieder die „Speicherwoche“ ausgerufen und bietet euch täglich SSDs, USB-Sticks, SD-Karten und Festplatten mit viel Speicherplatz auf der Aktionsseite im Onlineshop und in den Filialen an. Wir haben für euch das Angebot geprüft und einige Speicherdeals rausgesucht.

Media Markt Facts

Die Speichertage bei MediaMarkt laufen offiziell bis zum 2. Juni 2020, 9:00 Uhr. Täglich bekommt ihr dort in der Zeit von 18:00 bis 9:00 Uhr (Folgetag) neue Angebote zu Speichermedien. Einige Highlights bleiben aber auch länger bestehen. Wer lieber bei Amazon kauft, hat vereinzelt Glück. In manchen Fällen zieht der Versandhandel hier mit.

Externe Festplatte mit riesigem Speicher: 6 TB Western Digital „WD Elements Desktop“

Festplatte WD Elements™ Desktop, 6 TB HDD, 3,5 Zoll, extern, Schwarz

Produkteinschätzung: Gut

Wenn ihr eine stationäre externe Festplatte mit genügend Speicher für Backups und alle eure Medien braucht, lohnt sich die ordentlich ausgestattete „WD Elements Desktop“ mit 6 TB Speicherkapazität. Die externe 3,5-Zoll-HDD ist mit USB 3.0 kompatibel (3.1 Gen 1) und wird mit einem Netzteil betrieben. Sowohl das Netzteil als auch das USB-Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Über einen Power-Knopf auf der Rückseite lässt sie sich zudem bequem ausschalten, solltet ihr sie temporär nicht benötigen.

Deal-Einschätzung: Sehr gut

Der Preisvergleich auf idealo.de zeigt, dass ihr die WD Elements Desktop (6 TB) für 99 Euro bei MediaMarkt versandkostenfrei zu einem Top-Preis bekommt. Aktuell bewegt sich der Preis zwischen 120–138 Euro. Wer auf ein günstiges Angebot gewartet hat, kann hier zugreifen. Bei Amazon gibt es die Festplatte zum gleichen Preis.

WD Elements Desktop (6 TB) bei MediaMarkt

microSD-Karte zum kleinen Preis: SanDisk Extreme 64 GB Micro-SDXC

SANDISK Extreme®, Micro-SDXC Speicherkarte, 64 GB, 160 MB/s

Produkteinschätzung: Gut

Neben Samsung gehört SanDisk zu den besten Optionen, wenn es um Speicherkarten geht. Mit dieser 64 GB großen Micro-SDXC-Karte solltet ihr für die meisten Anwendungsgebiete gerüstet sein. Die SanDisk Extreme liegt in der Geschwindigkeitsklasse U3/V30 und liefert genug Geschwindigkeit für 4K-Aufnahmen. Auch für das Smartphone oder eure Nintendo Switch ist sie super geeignet. Ein Adapter liegt im Lieferumfang bei.

Deal-Einschätzung: Gut

Der Preis von microSD-Karten schwankt für gewöhnlich häufig. Derzeit sind 12 Euro für die SanDisk Extreme 64 GB ein guter Preis. Das nächstbeste Angebot liegt bei 14,99 Euro. Gelegentlich gibt es sie allerdings auch für rund 10 Euro. Wer jetzt eine Karte braucht, macht bei diesem Preis (inkl. Versandkosten) aber nichts falsch. Amazon ist mitgezogen und bietet die SanDisk microSD-Karte zum gleichen Preis an.

SanDisk Extreme 64 GB bei MediaMarkt

1-TB-SSD mit Rabatt zum Top-Preis: Crucial MX500

Festplatte CRUCIAL MX500, 1 TB, SSD, Interner Speicher, 2,5 Zoll, intern

Produkteinschätzung: Sehr gut

Die Crucial MX500 (1 TB) liefert ordentlich Geschwindigkeit für wenig Geld. Die 2,5-Zoll große interne Sata-SSD erreicht bis zu 560 MB/s (lesen) beziehungsweise 510 MB/s (schreiben). Durch den DRAM-Cache bleibt die Geschwindigkeit auch bei vielen kleinen Dateien erhalten. Auch wenn die MX500 mit einer NVMe-SSD nicht mithält, liefert sie Performance auf Augenhöhe mit vergleichbaren Samsung-Laufwerken.

Deal-Einschätzung: Sehr gut

Indem ihr euch als Neukunde für den MediaMarkt-Newsletter anmeldet, bekommt ihr einen 10 Euro Gutschein per E-Mail, den ihr mit dem aktuellen Preis von 109 Euro kombinieren könnt. So kommt ihr auf einen Deal-Preis von 99 Euro für die Crucial MX500, der sich sehen lassen kann. Versandkosten fallen hier ebenfalls nicht an. Viel günstiger werdet ihr diese SSD nicht bekommen.

Crucial MX500 (1 TB) bei MediaMarkt

Weitere Angebote während der Speicherwoche

Neben den vorgestellten Artikeln gibt es zum Beispiel auch SanDisk-USB-Sticks und NVMe-SSDs von Western Digital komplett versandkostenfrei. Sollten neue interessante Deals auftauchen, werden wir die Angebote überprüfen und euch hier vorstellen. Erneut reinschauen lohnt sich also.