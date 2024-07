Spektakuläre Stealth-Sandbox für nur 2,99 Euro: Diesen PS5-Knaller müsst ihr haben

Für schlappe 2,99 Euro bekommt ihr im PlayStation-Store aktuell das vermutlich beste Stealth-Sandbox-Spiel aller Zeiten. Mit der Hitman-Trilogie habe ich in den letzten Jahren viele Stunden verbracht und für PS5-Besitzer ist dieses Angebot Pflicht.

Stealth-Fans können beim Kauf von Hitman: World of Assassination Part 1 im PlayStation-Store jetzt satte 90 Prozent sparen – das zurecht gefeierte und stylishe Sandbox-Game von iO Interactive kostet sowohl für die PS4 als auch für die PS5 bis zum 1. August gerade einmal 2,99 Euro. Wenn ihr Lust auf die ultimative Freiheit als eiskalter, glatzköpfiger Todesengel habt, dann kann ich euch eines meiner absoluten Lieblingsspiele der letzten Jahre unbedingt empfehlen (im PlayStation-Store ansehen).

Hitman: World of Assassination – Killer-Deal auf PS4 und PS5

Die Spiele der Hitman-Trilogie erheben das Ausschalten von skrupellosen Fieslingen zu einer echten Kunstform. Die Infiltration von abwechslungsreichen und exotischen Orten wie einem Edel-Hotel in Thailand, einem Autorennen in Miami oder einer medizinischen Einrichtung für Superreiche in Japan steht an erster Stelle. Dann nutzt ihr die persönlichen Schwachpunkte der Zielpersonen gnadenlos aus und verschwindet im besten Fall wieder, ohne dabei auch nur eine Spur zu hinterlassen.

In den Händen von Agent 47 werden Gegenstände wie eine Tattoo-Stechgerät, eine Kokosnuss oder eine Toilette zur tödlichen Waffe. Ihr könnt eine Herztransplantation verhindern, ein Nilpferd mit seinem Trainer füttern oder eine Geburtstagskuchen vergiften. Der Kreativität sind fast keine Grenzen gesetzt und wenig Gaming-Erlebnisse fühlen sich so gut an, wie wenn ein methodischer Plan in Hitman ohne Komplikationen aufgeht.

Schaut euch hier den Trailer zu Hitman: World of Assassination an:

Hitman: World of Assassination: Launch-Trailer

Die riesigen Sandbox-Level von Hitman haben jede Menge versteckter Geheimnisse und Neben-Plots zu bieten, die sich erst durch wiederholtes Spielen zu erkennen geben. Es sind oft schwarzhumorige Geschichten von Hybris und Gier, die von euch adäquat bestraft werden. Luftige Ambitionen von schmierigen Charakteren, denen ihr oft auf ironische Weise ein krachendes Ende bereitet.

Stealth-Sandbox bietet noch viel mehr

Mit Hitman: World of Assassination Part One erwarten euch sechs großartige und umfangreiche Level, in denen ihr als Auftragskiller eure Zielpersonen auf hundert verschiedene Arten ins Jenseits befördern könnt. Falls euch das nicht ausreicht oder ihr nach den ersten Aufträgen Blut geleckt habt, könnt ihr euch im PlayStation-Store aktuell auch die gesamte Trilogie mit einem satten Rabatt von 60 Prozent schnappen – somit bekommt ihr 21 Level für den Sparpreis von 27,99 Euro.

Falls ihr die Hitman-Trilogie lieber als Disc haben wollt, könnt ihr sie euch bei Amazon bestellen:

Hitman: World of Assassination (PS5) Alle drei Hitman-Spiele in einem Paket für die PS5. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.07.2024 15:41 Uhr

