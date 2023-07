Die verrückte Stadt Las Vegas bekommt eine weitere beeindruckende Attraktion. Mit dem „Sphere at the Venetian Resort“ wird eine gigantische LED-Kugel eröffnet. Was ist „MSG Sphere“, wie sieht das Lichtspiel aus und was wird dort gemacht?

Die Sphere ist eine Veranstaltungsstätte. Im Inneren finden also zukünftig Konzerte, Sport-Veranstaltungen, Film-Vorführungen und andere Events statt. Spannender als das Innengeschehen dürfte aber das Äußere sein. Noch vor der offiziellen Inbetriebnahme des Eventortes gibt es die ersten Eindrücke der Lichter-Show an der Außenhülle zu sehen.

MSG Sphere in Las Vegas: Höhe, Größe und was es zu sehen gibt

Das Äußere der 111 Meter hohen und 157 Meter breiten Event-Halle besteht auf einer Fläche von 54.000 Quadratmetern aus über 1,2 Millionen LED-Elementen, die nach Betreiberangaben ungefähr die Größe eines Eishockey-Pucks haben und sich aus jeweils 48 LED-Dioden zusammensetzen (Quelle: The Verge).

Diese Leuchten bilden den größten Bildschirm der Welt, auf dem sich verschiedene Motive projizieren lassen. Es soll sich um die größte kreisförmige Struktur der Welt handeln. Die Eröffnung findet im September 2023 statt, im Rahmen des Unabhängigkeitstages am 4. Juli 2023 gab es aber die ersten Animationen der Sphere-Kugel zu sehen. Den Auftakt machte ein Motiv mit dem Motto „Hello World!“. In den sozialen Medien wie Twitter kann man einige beeindruckende Bilder und Videos der Las-Vegas-Attraktion betrachten:

Wie sieh „Sphere“ von innen aus?

Offizielle Innenaufnahmen gibt es noch nicht. Es tauchen aber einige Privat-Videos auf, die zumindest einen ersten Eindruck vom Innenleben der Kugelarena verschaffen. Bis man erfährt, wie es wirklich im Inneren der Leuchtkugel aussieht, muss man sich vermutlich noch bis zur Eröffnung im Spätsommer gedulden. Das ist der erste Eindruck:

Sphere in Las Vegas: Riesige LED-Riesenkugel in Bildern

Ab September werden im MSG Sphere verschiedene Events stattfinden. Eröffnet wird die Kugel durch die Konzertreihe „Achtung Baby Live At the Sphere“ von U2. Den ersten Auftritt gibt es am 29. September. Tickets gibt es keine mehr, die Preise lagen bei 500 bis 1.500 US-Dollar. Im Inneren gibt es Raum für rund 23.000 Zuschauer auf 18.000 Sitzen und 5.000 Stehplätzen. Während bereits Bilder von der äußeren Kugel zu sehen sind, gibt es noch keine Aufnahmen vom Inneren der MSG Sphere. Auch im Inneren soll es einen riesigen LED-Bildschirm geben, der für ein außergewöhnliches Konzert-Feeling sorgen soll. Der Bau wurde 2018 angekündigt und verzögerte sich unter anderem durch die Corona-Pandemie. Die Kosten für die Errichtung sollen bei 2,3 Milliarden Euro liegen. Damit ist es das teuerste Einzelbauwerk in der bunten Lichterstadt in der Wüste (Quelle: Billboard).

