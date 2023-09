Spider-Man 2: Entwickler verrät, wie lange euch der PS5-Hit beschäftigt

Am 20. Oktober 2023 erscheint mit Marvel’s Spider-Man das wahrscheinlich letzte große Gaming-Highlight des Jahres für PS5-Spieler. Doch wie lange werdet ihr euch dieses Mal mit der freundlichen Spinne durch die Nachbarschaft schwingen können, bevor der Abspann über den Fernseher läuft? Entwickler Insomniac rückt mit der Sprache raus.

Marvel’s Spider-Man 2 Facts

Marvel’s Spider-Man 2 wird so lang wie der erste Teil

Seit unserer Anspiel-Session von Marvel’s Spider-Man 2 wissen wir: Die neue Open-World des PS5-Krachers ist in etwa doppelt so groß wie die des Vorgängers. Aber heißt das auch, dass euch Marvel’s Spider-Man 2 doppelt so lange beschäftigen wird?

Insomniac-Entwickler Ryan Smith hat sich dazu in einem Interview mit VG247 wie folgt geäußert:

„Spider-Man 2 liegt in der gleichen Größenordnung wie das erste Spiel, was die Gesamtspielzeit angeht. (…) Und wir haben wirklich darüber nachgedacht, wie wir jeden der Momente ein wenig epischer gestalten können, oder ein wenig tiefer, oder ein wenig mehr in die Geschichte integrieren können.“

Uns konnte Marvel’s Spider-Man 2 in unserer Anspiel-Session voll und ganz überzeugen. Unser kurzes Fazit seht ihr hier im Video:

Marvel’s Spider-Man 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.09.2023 10:05 Uhr

Zum direkten Vergleich: Laut HowLongToBeat nahm die Story von Marvel’s Spider-Man rund 17 Stunden in Anspruch. Habt ihr euch hingegen in New York richtig ausgetobt und habt alle Collectibles eingesammelt und euch den Nebenaufgaben gewidmet, verdoppelte sich die Spielzeit kurzerhand.

Mit anderen Worten: Marvel’s Spider-Man 2 wird euch wahrscheinlich keine Ewigkeit beschäftigen. Doch wenn das Gameplay stimmt, lohnt sich bestimmt auch mal ein zweiter Spieldurchlauf auf einer höheren Schwierigkeitsstufe – wahrscheinlich haben die Platin-Jäger unter euch den sowieso schon fest eingeplant.

Das ändert sich in Marvel’s Spider-Man 2

Im Gegensatz zum Vorgänger könnt ihr dieses Mal sowohl in die Rolle von Miles Morales als auch in die von Peter Parker als Spider-Man schlüpfen. Zwischen beiden Superhelden könnt ihr in Windeseile hin- und herwechseln – etwa wie in GTA 5.

Zudem erhalten die beiden Spider-Men eine zusätzliche Fähigkeit: die Web-Wings. Mit diesen können sie durch die Stadt fliegen, was die Fortbewegung durch die Häuserschluchten der Stadt noch eleganter aussehen lassen sollte und euch mehr Möglichkeiten gibt.

Marvel’s Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober 2023 vorerst exklusiv für die PS5 und kostet 79,99 Euro.