Der Erfolg von God of War hat einige andere Spiele inspiriert. Darunter befindet sich auch das Action-Adventure Dante’s Inferno für die PS3 und die Xbox 360. 13 Jahre nach Release erinnern sich die Fans gerne an das ungewöhnliche Game zurück.

Ein katholisches God of War

Nicht jedes Spiel ist bei Release ein Erfolg. Manchmal dauert es mehr als ein Jahrzehnt bis ein Game bei den Spielern entsprechend gereift ist. So ein Fall ist das Action-Adventure Dante’s Inferno.

Das Spiel wurde im Fahrtwind von God of War entwickelt und erschien im Februar 2010 für die damalige Konsolen-Generation. Mit Kritiken um die 75 Prozent (siehe Metacritic) war Dante’s Inferno allerdings kein Überflieger. Auch kommerziell war dem Game kein Erfolg vergönnt.

Trotz eigener Comic-Reihe und sogar eigenem Animationsfilm.

Heute, also gut 13 Jahre später, genießt Dante’s Inferno dagegen fast schon Kultstatus. So feiern diverse Reddit-User das ungewöhnliche Action-Adventure in einem eigenen Thread:

In zahlreichen Kommentaren wird Dante’s Inferno als echtes Juwel oder gleich als ein katholisches God of War bezeichnet. Dabei wird vor allem das abgefahrene Level-Design, das Konzept des Spiels und die explizite Darstellung von Nacktheit ausgiebig zelebriert.

Viele Spieler erinnern sich dabei vor allem an den finalen Boss und sein monströses Genital.

Außerdem betrauern fast alle Reddit-User den mangelnden Erfolg des Spiels und den daraus resultierenden Tod der Marke.

Die Zukunft von Dante’s Inferno

Es ist aktuell sehr unwahrscheinlich, dass Dante’s Inferno ein Comeback feiern wird. Das zuständige Entwicklerstudio wurde 2017 von EA geschlossen und selbst ein HD-Remaster ist derzeit nicht in Planung.

Xbox-Fans können Dante’s Inferno allerdings über die Abwärtskompatibiltät der Konsole nachholen. Passenderweise ist das Action-Adventure auch über den Xbox Game Pass erhältlich. Hierbei handelt es sich aber nur um die Xbox-360-Version des Spiels.