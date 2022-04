Wer vom neuesten Call of Duty bisher noch nicht überzeugt war, für den könnte das neue Community-Event ein hilfreicher Indikator bei der Kaufentscheidung sein. So könnt ihr ab sofort den Multiplayer von Call of Duty: Vanguard kostenlos spielen. Wir verraten euch, was ihr über das neue Event wissen müsst.

Call of Duty: Vanguard Facts

Call of Duty: Dieses Event übertrifft sogar das „Free Weekend“

Die kostenlosen Multiplayer-Wochenenden von Call of Duty sind ein beliebtes Event. Spieler können in dem Zeitraum, „Free Weekend“ genannt, den Multiplayer-Part mit Freunden ausgiebig spielen und sich selbst ein Bild von den Qualitäten des Shooters machen.

So weit, so gut. Nun hat Publisher Activision allerdings ein neues Event angekündigt. So können Shooter-Fans vom 30. März bis zum 13. April den Multiplayer von Call of Duty: Vanguard kostenlos spielen. Also ganze zwei Wochen lang. Das gab es bisher noch nie!

Der offizielle Multiplayer-Trailer gibt euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das kommende Event:

Multiplayer Trailer | Call of Duty: Vanguard

Neue Maps und ein saftiger Rabatt

Call of Duty: Vanguard verschlägt euch in ein alternatives Szenario vom Zweiten Weltkrieg. Die Maps sind also vor allem europäisch geprägt, so seid ihr zum Beispiel im zerstörten Berlin unterwegs oder stattet dem Kehlsteinhaus in Bayern einen Besuch ab.

Pünktlich zum kostenlosen Event wird es aber auch zwei neue Maps geben: Casablanca und Gondola. Die Maps sind weitestgehend klein und auf schnelle Action ausgelegt. Wer also schon mal einen CoD-Teil gespielt hat, der weiß, was ihn oder sie in Vanguard erwartet.

Die Singleplayer-Kampagne wird dagegen nicht kostenlos spielbar sein. Allerdings gibt es passend zum Event auch wieder einen Rabatt auf die digitale Vollversion, also inklusive der Kampagne.

Wer also nach den zwei Wochen noch nicht genug Shooter-Action bekommen hat, der kann sich direkt im Anschluss den Preisvorteil sichern.

Call of Duty: Vanguard ist seit Anfang November 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X|S, die Xbox One und den PC erhältlich.