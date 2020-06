Für Fanatiker langer Spielzeiten kann keine Map groß, keine Mission lang und auch keine Story ausufernd genug sein. Mittlerweile gibt es viele Spiele, die quasi unendlich lang sind. Wir haben uns mal genau umgeschaut und zeigen euch, welche Giganten die meiste Zeit fressen.

Diese Spiele bieten euch eine gigantische Spielzeit

Wer kennt es nicht? Die Frage: Wie lang ist die Spielzeit? Wenn wir uns über ein Spiel informieren, ist die Spielzeit kein unbedeutender Faktor - schließlich wollen wir etwas für unser Geld bekommen.

Da gibt es natürlich ganz berühmte Vertreter in der Kategorie der Spielzeit-Giganten. Ob das Rekord-brechende The Witcher 3: Wild Hunt oder auch Endlos-Spiele wie GTA: Online.

Viele Spieler könnten diese extremen Spielzeiten aber auch überfordern, haben wir sowieso schon so wenig Zeit, allen Spielen Beachtung zu schenken.

Doch meistens sind es fesselnde Geschichten oder ewig andauernde Quest-Reihen, die uns in den Bann ziehen und so vergeht auf der Uhr schnell das eine oder andere Stündchen. Wir haben euch 13 dieser extrem langen Spiele rausgesucht und in folgender Bilderstrecke zusammengestellt:

Na klar, die meisten Titel dürften euch ein Begriff sein, oder sich bereits in eurer Videospiel-Bibliothek befinden. Allerdings wissen einige Spiele auch zu überraschen und lassen auf den ersten Blick nicht erwarten, dass mehr in ihnen steckt. Ob eine lange Spielzeit immer auch viel Spielspaß garantiert, sei dahingestellt.

Welche der aufgeführten Games haben euch vielleicht überrascht? Und in welche Videospiele habt ihr schon sehr viel Lebenszeit investiert? Schreibt uns eure Meinungen und Erfahrungen doch gerne in die Kommentare.