Spotify gibt nach 2 Jahren auf und lässt Nutzer im Regen stehen

Spotify schmeißt hin und erklärt ein Experiment für gescheitert: Das Car Thing, das bis 2022 in den USA verkauft wurde, wird noch dieses Jahr zu Elektroschrott. Den enttäuschten Nutzern des Gadgets sind die Hände gebunden.

Spotify beendet Unterstützung für Car Thing

2021 erblickte das Spotify-Accessoire Car Thing zum ersten Mal das Licht der Welt – das Produkt funktionierte im Wesentlichen wie ein Fernbedienungs-Hub für Spotify, der in älteren Autos ohne smarte Entertainment-Features genutzt werden konnte. Im Lieferumfang waren unter anderem ein Touchscreen mit einer Halterung inbegriffen, die ans Armaturenbrett angebracht werden konnte. Der Sound wurde über die Auto-Lautsprecher geregelt, das Gadget konnte sowohl per Spracheingaben als auch über den Touchscreen bedient werden.

Bereits 2022 stoppte Spotify die Entwicklung des Produkts, das seinem Dasein als Nischen-Innovation nie entkommen konnte und offiziell nur in den USA für einen Preis von 89,99 US-Dollar ausgeliefert wurde. Obwohl es schon seit zwei Jahren nicht mehr produziert wird, ließ sich das Car Thing aber immerhin weiter nutzen. Dies wird sich nun ändern. Wie Spotify in E-Mails an Kunden angekündigt hat, werden der vollumfängliche Support und damit jegliche Funktionalität am 9. Dezember eingestellt.

Auf seiner Website empfiehlt Spotify trocken, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und dann entsprechend der lokalen Richtlinien zu entsorgen. (Quelle: Spotify)

Schaut euch hier den Trailer zu Spotifys Car Thing an:

Car Thing from Spotify: Official Trailer

Spotify-Experiment ist ab Dezember Geschichte

Dass das Car Thing im Dezember 2024 seine Daseinsberechtigung verliert, möchten allerdings aktuell nicht alle Nutzer einfach kampflos akzeptieren. Im Subreddit des Gadgets regt sich Widerstand und ein Post ruft sogar zu einer Sammelklage gegen das Unternehmen auf. User wünschen sich, dass Spotify das Gerät als Open-Source-Projekt freigibt, damit es andere Entwickler am Leben halten können. Ob das Unternehmen darauf jedoch eingehen wird, darf zumindest aktuell bezweifelt werden. Momentan sieht es schlicht danach aus, dass das Car Thing zu Elektroschrott verkommen wird.

