Lang war sich Squid-Game-Schöpfer Hwang Dong-hyuk nicht sicher, ob er eine zweite Staffel für die Erfolgsserie schreiben möchte. Jetzt können Fans aber aufatmen. Er selbst bestätigte, dass es eine Fortsetzung geben wird.

Die südkoreanische Serie Squid Game ist der unerwartete Hit des Jahres 2021 und obwohl seit der Veröffentlichung der Show inzwischen fast zwei Monate vergangen sind, gehört sie noch immer zur aktuellen Netflix-Top-10.

Es ist kaum zu glauben, dass dieses Serien-Schätzchen rund 13 Jahre alt ist, denn Schöpfer Hwang Dong-hyuk schrieb das Drehbuch bereits im Jahr 2008. Dann wartete er noch auf den richtigen Moment, um die Serie zu drehen – und offensichtlich lag er mit seiner Entscheidung goldrichtig.

„Die koreanischen Kinderspiele, die in meiner Serie verwendet wurden, sind einfach und alt, aber ich sah das Potenzial, sie weltweit attraktiv zu machen“, so Hwang in einem Interview mit der Korea Times.

In einem anderen Interview bedankte sich der Autor nun bei den Zuschauern und bestätigte zur Freude der Fans auch gleich eine Fortsetzung.

„Es gab so viel Druck, so eine große Nachfrage und so viel Liebe für eine zweite Staffel. Ich habe fast das Gefühl, dass ihr uns keine andere Wahl lasst“, scherzte er. „Es wird tatsächlich eine zweite Staffel geben. Ich habe sie schon im Kopf. Ich bin gerade in der Planungsphase“, sagte er.