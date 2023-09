Squid Game – Staffel 2: Rewinside enttarnt dreiste Lüge eines Streamer-Kollegen

Streamer Seltix behauptet, eine Rolle in der zweiten Staffel von Squid Game bekommen zu haben. Sein Kollege Rewinside bezweifelt das aber sehr stark und macht das entsprechend deutlich.

Verspäteter 1. April? Rewi durchschaut den Scam

Der Streamer Seltix hat sich kürzlich mit der Aussage zu Wort gemeldet, dass er eine Nebenrolle in der zweiten Staffel von Squid Game abgesahnt hätte. Das sorgte jedoch nicht nur für Zuspruch, es gab auch kritische Stimmen. Eine davon war der große deutsche YouTuber Rewinside. Dieser zweifelt an der Aussage seines Kollegen und begibt sich direkt auf Spurensuche.

Die Ankündigung von Seltix seht ihr hier:

Was Rewi sofort ins Auge springt, ist die Reflexion in Seltix’ Sonnenbrille, die laut dem Streamer ein Gebäude in Köln und nicht am Drehort Seoul zeigt. Auch das Restaurant, in dem der vermeintliche Darsteller speist, sieht für Rewinside eher nach einem Gebäude in Düsseldorf aus als nach einem südkoreanischen Etablissement.

Durch einen QR-Code am Anfang des Videos wurde unterdessen bereits deutlich, dass es sich um einen verspäteten Aprilscherz handelt. Rewinside hat diesen Code noch vor dem Anschauen des Videos gescannt und dadurch die Nachricht „Hab euch verarscht. 1. April“ erhalten.

Kreativ oder einfach nur erbärmlich?

Trotz der schnellen Auflösung des vermeintlichen Umstandes lobt Rewinside die Kreativität seines Streamer-Kollegen. Das Video ist sehr aufwendig gemacht und das muss man anerkennen, betont Rewi. Er äußert des Weiteren, dass er glaubt, Stelix hätte sein Video absichtlich so gestaltet, dass man Ungereimtheiten finden könne.

Rewinsides Video dazu seht ihr hier:

Ob sich Rewi nun als Sherlock darstellen möchte oder es wirklich so offensichtlich ist, dass das Video absichtlich gefakt wurde, sei mal dahingestellt. Jedenfalls sieht es so aus, als ob der Streamer Seltix keine Rolle in der zweiten Staffel von Squid Game bekommen wird. Eine große und dazu raffinierte Überraschung wäre es natürlich, wenn er im Endeffekt doch auftauchen würde.

