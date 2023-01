Die Preise für Strom und Gas sind in Zeiten der Energiekrise in die Höhe geschossen. Spätestens zum Jahreswechsel haben die meisten von euch einen Brief erhalten, der eine Preiserhöhung ankündigt. Doch es könnte noch viel schlimmer werden, wie die Stadtwerke aktuell warnen.

Stadtwerke erwarten höhere Preise für Strom und Gas

Schon im vergangenen Jahr sind die Preise für Strom und Gas massiv in die Höhe geschossen. Aktuell sieht es nach einer leichten Entspannung aus, denn die Preise sinken so stark, dass teilweise die Preisbremsen der Bundesregierung gar nicht mehr greifen. Strom und Gas ist an den Preisbörsen spürbar günstiger geworden und das geben erste Unternehmen wie Vattenfall auch schnell an ihre Kundinnen und Kunden weiter. Jetzt warnen aber die Stadtwerke, denn auch wenn die Preise derzeit leicht sinken und das auch bald an die Kunden weitergegeben wird, soll sich der Preis in absehbarer Zeit wieder verdoppeln.

Zwar werden auch die Stadtwerke die gesunkenen Großhandelspreise für Strom und Gas weitergeben, wenn es möglich ist, doch der Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Ingbert Liebing, sagte: „Es wird nach unserer Einschätzung absehbar auf eine Verdoppelung der Gas- und Stromtarife hinauslaufen“ (Quelle: dpa via heise).

Wann das passieren wird, hat er nicht verraten. Zudem ist nicht bekannt, welchen Preis er als Grundlage für seine Aussage nimmt. Den vor der Energiekrise oder die aktuellen Preise. Wenn sich die jetzigen Preise noch einmal verdoppeln, dann wäre das eine echte Katastrophe für die Deutschen, die teilweise jetzt schon existenziell darunter leiden.

Was solltet ihr jetzt tun?

Wenn ihr einen Strom- oder Gasvertrag habt, der sehr teuer ist, dann solltet ihr jetzt nach einem günstigeren Anbieter suchen. Wie oben bereits erwähnt, geben erste Energieversorger die gefallenen Preise mit einer Preisgarantie zumindest für ein Jahr weiter. Für den Notfall greifen dann immer noch die Preisbremsen der Bundesregierung. Aktuell sieht der Trend bei den Preisen aber positiv aus. Checkt demnach die Preise in eurer Region, um direkt zu sparen.