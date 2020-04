Animal Talking ist der Name der (vermutlich) ersten ingame Talk Show und findet im sehr gut ausgestatteten Studio eines Drehbuchautors statt, nur eben in seinem Keller in Animal Crossing.

Animal Crossing: New Horizons Facts

Da echte Talk Shows im Moment keine Option sind, entschied sich Drehbuchautor Garry Whitta (Star Wars: Rogue One, Book of Eli) einfach eine solche Unterhaltungsshow in Animal Crossing: New Horizons zu hosten. Das Studio in seinem Keller hat alles, was eine professionelle Talk Show braucht: Es gibt Kameras, Licht, einen Schreibtisch für den Host, eine Couch für die Gäste und natürlich eine Studioband.

In der Pilot-Folge war Schauspielerin und Moderatorin Naomi Kyle zu Gast. Der nächste Besucher, den sich Whitta wünscht, ist Elijah Wood, der ja auch gerne Mal andere Spieler besucht, um mit Rüben zu handeln.

So I built a talk show set in my #AnimalCrossing basement and today’s pilot episode of ANIMAL TALKING with special guest @NaomiKyle and bandleader @nickervision was a huge hit! Stay tuned for much more. Musical guests! Stand-up comedy! Dare we dream of @elijahwood on the couch? pic.twitter.com/SPEsKylHrK — Gary Whitta (@garywhitta) April 25, 2020

Die komplette erste Folge könnt ihr übrigens hier sehen: